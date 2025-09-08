https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/norvecte-kritik-secim-sag-ve-sol-basa-bas-yarisiyor-1099187941.html
Norveç’te kritik seçim: Sağ ve sol başa baş yarışıyor
Ülke, bugün yaşam pahalılığı, gelir vergileri, petrol yatırımları ve Trump’ın MAGA hareketi gölgesinde ve kutuplaşmış bir tabloda alışılmadık dışında yakın bir yarışa sahne oluyor.
Norveç’te kritik seçim: Sağ ve sol başa baş yarışıyor
Norveç’te seçim kampanyaları boyunca öne çıkan başlıca başlıklar, yaşam maliyetlerindeki artış, servet vergisi tartışmaları, ülkenin dev petrol fonunun İsrail’e yaptığı yatırımlar ve ABD ile ilişkiler oldu.
‘Norveç siyaseti MAGA’laşıyor’ yorumları
Anketler, göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Sylvi Listhaug liderliğindeki sağ popülist İlerleme Partisi’nin desteğinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor.
Bu yükseliş, bazı yorumcular tarafından ABD’deki Trump hareketine gönderme yapılarak “Norveç siyasetinin MAGA’laşması” olarak tanımlanıyor.
Sağ blok kazanırsa Sylvie Listhaug’un başbakanlık koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.
Solun kazanırsa ne olacak?
Buna rağmen anketler, az bir farkla da olsa sol bloğun kazanabileceğini gösteriyor.
Böyle bir durumda, 2021’den bu yana görevde olan İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Store’nin azınlık hükümeti yoluna devam edecek.
Rekor sayıda erken oy kullanıldı
Norveç’te seçimlere genellikle yüzde 75 ila yüzde 80 oranlarında yüksek bir katılım oranı görülüyor. Bu seçimde erken oy kullanımında da rekor kırıldığı bildirildi.
Analistler, küçük partilerin yüzde 4’lük barajı aşıp aşamayacağının sonucun kaderini belirleyeceğini söylüyor.
Kesin sonuçların pazartesi gecesi (bugün) geç saatlerde açıklanması bekleniyor.