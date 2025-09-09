https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/istanbul-ve-ankarada-baraj-doluluk-oranlari-ne-yagislar-barajlari-doldurdu-mu-1099219916.html

İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne? Yağışlar barajları doldurdu mu?

09.09.2025

İstanbul’da baraj doluluk oranları 9 Eylül 2025 itibarıyla yüzde 36.94 olarak açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu oran geçtiğimiz yıla kıyasla düşük seviyelerde seyrederken, özellikle eylül ayı barajlarda en düşük doluluk oranlarının görüldüğü ay olarak öne çıkıyor.İstanbul baraj doluluk oranlarıİSKİ verilerine göre 9 Eylül 2025 baraj doluluk oranları şu şekilde:Bu verilere göre İstanbul’daki toplam su oranı %36,94 seviyesinde ölçüldü.2025 yağış oranları ve geçmiş yıllarla karşılaştırmaGeçen yıl İstanbul’da barajlara düşen yağış miktarı 709,27 kg/m² olarak kaydedilmişti. 2025 yılı yağış miktarı ise şu ana kadar en düşük seviyede bulunuyor. Aylık veriler incelendiğinde en yüksek doluluk oranı nisan ayında yüzde 81,23, en düşük doluluk oranı ise eylül ayında kaydedildi.Tarihsel verilere göre, barajlarda en düşük doluluk oranı 9 Eylül 2023 tarihinde %27,62 olarak ölçülmüştü. Bu da 2025 yılının eylül ayındaki su seviyelerinin, geçtiğimiz iki yıla göre nispeten daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.İstanbul için ne anlama geliyor?Baraj doluluk oranlarının düşük seyretmesi, İstanbul’da su tasarrufu bilincinin artması gerektiğini ortaya koyuyor. İSKİ ve uzmanlar, suyun verimli kullanılması ve israfın önlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.Ankara baraj doluluk oranlarıAnkara'da 9 Eylül tarihi itibarıyla barajların aktif doluluk oranı yüzde 6.60. Ankara'da yağış bekleniyor mu?Ankara'da sıcaklık bu hafta boyunca 24-25 derecelerin üzerine çıkmayacak ancak yağış beklentisi yok.

