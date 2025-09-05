https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/barajlardaki-su-yuzde-7nin-de-altina-dustu-uzun-zamandir-yagis-almayan-ankara-icin-meteorolojide-1099135611.html
Barajlardaki su yüzde 7'nin de altına düştü: Uzun zamandır yağış almayan Ankara için Meteoroloji'de sevindirici haber
Sputnik Türkiye
Ankara yağışsız bir kışın ardından yine çok az yağışın düştüğü bir yaz geçirdi. Barajlardaki doluluk yüzde 7'nin altında. Peki yağmur yağacak mı? Kente ilişkin... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T12:51+0300
2025-09-05T12:51+0300
2025-09-05T13:01+0300
türki̇ye
hava durumu
ankara hava durumu
sağanak yağış
yağış
aski̇
baraj
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099135867_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_755b2fd096f53adc34fe90b9a3b4c8a3.png
Ankara'da barajların doluluk oranı hızla düştü. Yazın hem su kullanımı arttı hem de yağışsız geçen günler sonunda barajlardaki doluluk oranı azaldı.Ankara'da barajlar dolu mu? Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?ASKİ'nin son verilerine göre Ankara'da barajların aktif doluluk oranı 6.95. Bu seviye kent için kritik. Geçen yıl yani 2024 yılında eylül ayında doluluk oranı neredeyse yüzde 30'du.Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak?Meteoroloji başkentlileri sevindirici bir haber paylaştı. Yarın yani 6 Eylül cumartesi ve 7 eylül pazar günü Ankara'da sağanak yağışı yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Sıcaklık 30 derecenin hemen altında gece sıcaklığı ise 15-16 derece olacak.Ankara'da su kesintileriAnkara'da su kesintileri: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yagmur-yok-su-azaliyor-ankaranin-kac-gunluk-suyu-kaldi-1098742827.html
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099135867_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_3177d8d60551ba33dbc7120c0d51c385.png
ankara hava durumu, ankara sağanak, ankara baraj, ankara, ankaranın kaç günlük suyu kaldı, ankara barajları doluluk oranı, aski su kesintisi
12:51 05.09.2025 (güncellendi: 13:01 05.09.2025)
Ankara yağışsız bir kışın ardından yine çok az yağışın düştüğü bir yaz geçirdi. Barajlardaki doluluk yüzde 7'nin altında. Peki yağmur yağacak mı? Kente ilişkin hava durumu beklentilerini Meteoroloji paylaştı.
Ankara'da barajların doluluk oranı hızla düştü. Yazın hem su kullanımı arttı hem de yağışsız geçen günler sonunda barajlardaki doluluk oranı azaldı.
Ankara'da barajlar dolu mu? Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ'nin son verilerine göre Ankara'da barajların aktif doluluk oranı 6.95. Bu seviye kent için kritik. Geçen yıl yani 2024 yılında eylül ayında doluluk oranı neredeyse yüzde 30'du.
Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak?
Meteoroloji başkentlileri sevindirici bir haber paylaştı. Yarın yani 6 Eylül cumartesi ve 7 eylül pazar günü Ankara'da sağanak yağışı yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Sıcaklık 30 derecenin hemen altında gece sıcaklığı ise 15-16 derece olacak.
'Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.'
Ankara'da su kesintileri: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı