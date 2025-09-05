https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/barajlardaki-su-yuzde-7nin-de-altina-dustu-uzun-zamandir-yagis-almayan-ankara-icin-meteorolojide-1099135611.html

Barajlardaki su yüzde 7'nin de altına düştü: Uzun zamandır yağış almayan Ankara için Meteoroloji'de sevindirici haber

Barajlardaki su yüzde 7'nin de altına düştü: Uzun zamandır yağış almayan Ankara için Meteoroloji'de sevindirici haber

Ankara yağışsız bir kışın ardından yine çok az yağışın düştüğü bir yaz geçirdi. Barajlardaki doluluk yüzde 7'nin altında. Peki yağmur yağacak mı? Kente ilişkin... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da barajların doluluk oranı hızla düştü. Yazın hem su kullanımı arttı hem de yağışsız geçen günler sonunda barajlardaki doluluk oranı azaldı.Ankara'da barajlar dolu mu? Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?ASKİ'nin son verilerine göre Ankara'da barajların aktif doluluk oranı 6.95. Bu seviye kent için kritik. Geçen yıl yani 2024 yılında eylül ayında doluluk oranı neredeyse yüzde 30'du.Ankara'ya yağmur ne zaman yağacak?Meteoroloji başkentlileri sevindirici bir haber paylaştı. Yarın yani 6 Eylül cumartesi ve 7 eylül pazar günü Ankara'da sağanak yağışı yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Sıcaklık 30 derecenin hemen altında gece sıcaklığı ise 15-16 derece olacak.Ankara'da su kesintileriAnkara'da su kesintileri: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı

