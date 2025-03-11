https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html

Ankara'da barajlar alarm veriyor, İstanbul'da kar sonrası kısmen iyi durumda: Yağmur mu kar suyu mu barajlara yarıyor?

Ankara'da barajlar alarm veriyor, İstanbul'da kar sonrası kısmen iyi durumda: Yağmur mu kar suyu mu barajlara yarıyor?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üç hafta önce etkili olan kar yağışı barajlara yaradı. Ankara ise kurak geçen kışın bedelini şimdiden ödemeye başladı. Prof. Dr. Hüseyin Toros... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T11:40+0300

2025-03-11T11:40+0300

2025-03-11T11:40+0300

türki̇ye

baraj

sağanak

kar

i̇stanbul

ankara

i̇ski̇

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

aski̇

ankara su ve kanalizasyon i̇daresi (aski̇)

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İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Mart itibarıyla yüzde 78 düzeyinde Ankara'da ise bu oran yüzde 27 seviyesine düştü. Son yıllarda barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere kalınca özellikle büyükşehirlerde endişe hakim oldu. Bu sezon da beklenen yağış yüzeye düşmedi. Peki yağmur mu yoksa kar mı barajlar için daha büyük önem taşıyor? Sputnik Türkiye'ye konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağmurun da karın da barajlar için önemli olduğunu söyledi. Toros, betonarme yapılar olan bölgelerde ise baraja ulaşması gereken suların kanalizasyona karıştığını söyledi.Barajlar nasıl dolar?Prof. Dr. Hüseyin Toros kar yağışının uzun vadede barajları doluluğu için etki ettiğini söyledi:Yağmur mu, kar mı? Barajlar için hangi yağış etkili?Toros, barajların nasıl dolduğuna dair süreci şöyle anlattı:Doğu'da kar, Batı'da yağmur suyu etkiliTürkiye'de bölgesel olarak değişen yağış şekilleri, barajların doluş biçimini de değiştiriyor. Doğu'da karların yaz aylarında erimesi, Batı'da ise kuvvetli sağanak ile dolan barajlar sürdürülebilirlik sağlıyor.'Betonarme yapılaşma suyun akışını bozar, yağmur suyu kanalizasyona gider'Kentlerdeki betonarme yapılara dikkat çeken Toros, "Bilhassa hafif şekilde yağan yağmur suyu toprağa süzülerek yeraltı su kaynaklarını besler. Şehirleşme ile birlikte artan betonarme yapılar yağışın doğrudan toprağa sızmasını engelleyerek suyun akış biçimini değiştirir. Arazilerin betonarme ve asfalt ile kaplanması bilhassa şiddetli yağmur suyunun toprağa sızmasını engeller. Yağmur suyu doğrudan yüzey akışıyla kanalizasyon sistemine gider. Suyun emilmemesi sel ve taşkın riskini artırır. Yağmur suyu doğal süzülme sürecinden geçmediğinden barajlara ulaşan su miktarı azalabilir. Bu sebeple bir şehir tamamen betonlaşmışsa kuvvetli yağmur suları barajlar için doğrudan faydalı olmayabilir. Bina, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu toplanmazsa büyük kısmı kanalizasyon sistemiyle denize veya uzak bölgelere gider. Toprak emici görev yapamadığı için su birikintileri, taşkınlar ve altyapı hasarları meydana gelir. Yeraltı suları yeterince beslenemez" dedi.Yağmur suyu nasıl daha verimli hale getirilir?Peki kentlerde yağmur suyunu daha aktif kullanabilmek için hangi adımlar atılabilir?Ani sağanak yağışlar barajlara yararlı mı zararlı mı?İstanbul ve Ankara'da barajların doluluk oranı ne?Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyeleri, son bir yıl içinde ciddi oranda azaldı. ASKİ verilerine göre, 11 Mart 2024 tarihinde barajlardaki toplam su miktarı 746 milyon 533 bin metreküp iken, 11 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe düştü.İstanbul'daki barajlar:

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

ömerli

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