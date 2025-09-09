Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fildisi-sahilinde-facia-su-aygiri-tekneyi-devirdi-aralarinda-bebeklerinde-bulundugu-11-kisi-1099231092.html
Fildişi Sahili’nde facia: Su aygırı tekneyi devirdi, aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 kişi kayboldu
Fildişi Sahili’nde facia: Su aygırı tekneyi devirdi, aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Fildişi Sahili’nde Sassandra Nehri’nde yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu. Yolcu taşıyan bir tekneye saldıran su aygırı, tekneyi devirdi. Aralarında çocuklar ve... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T15:22+0300
2025-09-09T15:22+0300
dünya
malavi
fildişi sahili
su aygırı
saldırı
tekne faciası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099230869_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_3cc63b4380e29cf572acf317758ed0c3.jpg
Buyo kasabasında cuma sabahı yolculuk yapan 14 kişilik tekne, aniden su aygırının saldırısına uğradı. Tekne birkaç saniyede alabora oldu. Dayanışma Bakanı Myss Belmonde Dogo, “Aralarında kadınların, kız çocuklarının ve bir bebeğin bulunduğu 11 kişinin kaybolduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik” dedi. Kazadan sağ çıkan üç kişi kıyıya ulaştırıldı, kayıpları bulmak için arama-kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Fildişi Sahili’nde yaklaşık 500 su aygırı yaşıyor. Masum görünümlerine rağmen bu dev hayvanlar, ülkede en çok can kaybına yol açan saldırıların sorumlusu. Uzmanlara göre her yıl yüzlerce kişi su aygırı saldırılarında hayatını kaybediyor. Yetkililer, “Su aygırları sessiz ama dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri. Görünüşlerine aldanmayın” uyarısında bulunuyor.Geçmişte de benzer felaketler yaşandı Geçtiğimiz yıl Malavi’de yine bir su aygırı tekneyi devirmiş, bir çocuk hayatını kaybetmiş, 20’den fazla kişi kaybolmuştu. Fildişi Sahili’ndeki olay, aynı tehlikenin hala bölge halkının hayatını tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nijerya-ordusundan-buyuk-darbe-28den-fazla-militan-olduruldu-1099114477.html
malavi
fildişi sahili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099230869_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_884334062082998b6cda17d8c70c9321.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malavi, fildişi sahili, su aygırı, saldırı, tekne faciası
malavi, fildişi sahili, su aygırı, saldırı, tekne faciası

Fildişi Sahili’nde facia: Su aygırı tekneyi devirdi, aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 kişi kayboldu

15:22 09.09.2025
© Fotoğraf : Pixabay/karlins_u A hippo in the park of the Kingdom of Eswatini (Swaziland) in southern Africa.
A hippo in the park of the Kingdom of Eswatini (Swaziland) in southern Africa. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Fotoğraf : Pixabay/karlins_u
Abone ol
Fildişi Sahili’nde Sassandra Nehri’nde yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu. Yolcu taşıyan bir tekneye saldıran su aygırı, tekneyi devirdi. Aralarında çocuklar ve bir bebeğin de olduğu 11 kişi kaybolurken, sadece üç yolcu kurtulabildi.
Buyo kasabasında cuma sabahı yolculuk yapan 14 kişilik tekne, aniden su aygırının saldırısına uğradı. Tekne birkaç saniyede alabora oldu. Dayanışma Bakanı Myss Belmonde Dogo, “Aralarında kadınların, kız çocuklarının ve bir bebeğin bulunduğu 11 kişinin kaybolduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik” dedi. Kazadan sağ çıkan üç kişi kıyıya ulaştırıldı, kayıpları bulmak için arama-kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Fildişi Sahili’nde yaklaşık 500 su aygırı yaşıyor. Masum görünümlerine rağmen bu dev hayvanlar, ülkede en çok can kaybına yol açan saldırıların sorumlusu. Uzmanlara göre her yıl yüzlerce kişi su aygırı saldırılarında hayatını kaybediyor. Yetkililer, “Su aygırları sessiz ama dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri. Görünüşlerine aldanmayın” uyarısında bulunuyor.

Geçmişte de benzer felaketler yaşandı

Geçtiğimiz yıl Malavi’de yine bir su aygırı tekneyi devirmiş, bir çocuk hayatını kaybetmiş, 20’den fazla kişi kaybolmuştu. Fildişi Sahili’ndeki olay, aynı tehlikenin hala bölge halkının hayatını tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
Nigerian special forces participate in an hostage rescue exercise at the end of the Flintlock exercise in Mao, Chad, Saturday, March 7, 2015. The U.S. military and its Western partners conduct this training annually and set up plans long before Boko Haram began attacking its neighbors Niger, Chad and Cameroon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Nijerya ordusundan büyük darbe: 28’den fazla militan öldürüldü
4 Eylül, 19:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала