Fildişi Sahili’nde facia: Su aygırı tekneyi devirdi, aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 kişi kayboldu
Fildişi Sahili’nde Sassandra Nehri’nde yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu. Yolcu taşıyan bir tekneye saldıran su aygırı, tekneyi devirdi. Aralarında çocuklar ve... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Buyo kasabasında cuma sabahı yolculuk yapan 14 kişilik tekne, aniden su aygırının saldırısına uğradı. Tekne birkaç saniyede alabora oldu. Dayanışma Bakanı Myss Belmonde Dogo, “Aralarında kadınların, kız çocuklarının ve bir bebeğin bulunduğu 11 kişinin kaybolduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik” dedi. Kazadan sağ çıkan üç kişi kıyıya ulaştırıldı, kayıpları bulmak için arama-kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Fildişi Sahili’nde yaklaşık 500 su aygırı yaşıyor. Masum görünümlerine rağmen bu dev hayvanlar, ülkede en çok can kaybına yol açan saldırıların sorumlusu. Uzmanlara göre her yıl yüzlerce kişi su aygırı saldırılarında hayatını kaybediyor. Yetkililer, “Su aygırları sessiz ama dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri. Görünüşlerine aldanmayın” uyarısında bulunuyor.Geçmişte de benzer felaketler yaşandı Geçtiğimiz yıl Malavi’de yine bir su aygırı tekneyi devirmiş, bir çocuk hayatını kaybetmiş, 20’den fazla kişi kaybolmuştu. Fildişi Sahili’ndeki olay, aynı tehlikenin hala bölge halkının hayatını tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
2025
