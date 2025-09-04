https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/nijerya-ordusundan-buyuk-darbe-28den-fazla-militan-olduruldu-1099114477.html

Nijerya ordusundan büyük darbe: 28’den fazla militan öldürüldü

Nijerya ordusundan büyük darbe: 28’den fazla militan öldürüldü

Sputnik Türkiye

Boko Haram ve ISWAP’ın yıllardır kanlı saldırılarla gündeme geldiği Nijerya’nın kuzeydoğusunda, ordu kritik bir operasyonla onlarca militanı etkisiz hale... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T19:36+0300

2025-09-04T19:36+0300

2025-09-04T19:36+0300

dünya

nijerya

sambisa

borno

işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)

boko haram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099114438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_623c43ba92b0925e22bf54d26857e92f.jpg

Nijerya hava kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Sambisa ormanı çevresinde militanların sığınağına hava saldırısı düzenledi. Operasyonda 15’ten fazla militan öldürüldü, kullanılan tesisler yok edildi. Boko Haram ve ISWAP’ın öncülük ettiği isyan, 16 yıldır binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin evlerinden edilmesine yol açıyor. Hükümet, son aylarda bölgedeki saldırıları bastırmak için hava operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.592 militan etkisiz hale getirildi Ordu, yalnızca son sekiz ayda 592 militanın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, bu operasyonların 'bölgeye güvenliği yeniden kazandırmak için hayati öneme sahip olduğunu' belirtiyor.Kara harekatında pusu engellendi Ayrı bir olayda, insani yardım kamyonlarını koruyan askeri konvoy Borno’da pusuya düşürüldü. Militanlar patlayıcılarla düzenlediği pusuda ordu karşılık vererek 13 militanı öldürdü. Çatışmada bir asker yaralanırken, iki kamyon alev aldı.Operasyonu değerlendiren ordu yetkilileri, militanların geri çekilmek zorunda kaldığını ve bölgedeki tehdit seviyesinin düşürüldüğünü vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/nijeryada-boko-haram-yine-saldirdi-27-asker-yasamini-yitirdi-1093064078.html

nijerya

sambisa

borno

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, sambisa, borno, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), boko haram