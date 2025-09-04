Nijerya ordusundan büyük darbe: 28’den fazla militan öldürüldü

Türkiye
Nijerya hava kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Sambisa ormanı çevresinde militanların sığınağına hava saldırısı düzenledi. Operasyonda 15’ten fazla militan öldürüldü, kullanılan tesisler yok edildi. Boko Haram ve ISWAP’ın öncülük ettiği isyan, 16 yıldır binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin evlerinden edilmesine yol açıyor. Hükümet, son aylarda bölgedeki saldırıları bastırmak için hava operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.592 militan etkisiz hale getirildi Ordu, yalnızca son sekiz ayda 592 militanın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, bu operasyonların 'bölgeye güvenliği yeniden kazandırmak için hayati öneme sahip olduğunu' belirtiyor.Kara harekatında pusu engellendi Ayrı bir olayda, insani yardım kamyonlarını koruyan askeri konvoy Borno’da pusuya düşürüldü. Militanlar patlayıcılarla düzenlediği pusuda ordu karşılık vererek 13 militanı öldürdü. Çatışmada bir asker yaralanırken, iki kamyon alev aldı.Operasyonu değerlendiren ordu yetkilileri, militanların geri çekilmek zorunda kaldığını ve bölgedeki tehdit seviyesinin düşürüldüğünü vurguladı.
Boko Haram ve ISWAP’ın yıllardır kanlı saldırılarla gündeme geldiği Nijerya’nın kuzeydoğusunda, ordu kritik bir operasyonla onlarca militanı etkisiz hale getirdi. Sambisa ormanının hedef alındığı çatışmada militanlara ağır darbe vuruldu.
Nijerya hava kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Sambisa ormanı çevresinde militanların sığınağına hava saldırısı düzenledi.
Operasyonda 15’ten fazla militan öldürüldü, kullanılan tesisler yok edildi. Boko Haram ve ISWAP’ın öncülük ettiği isyan, 16 yıldır binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin evlerinden edilmesine yol açıyor. Hükümet, son aylarda bölgedeki saldırıları bastırmak için hava operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.

592 militan etkisiz hale getirildi

Ordu, yalnızca son sekiz ayda 592 militanın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, bu operasyonların 'bölgeye güvenliği yeniden kazandırmak için hayati öneme sahip olduğunu' belirtiyor.

Kara harekatında pusu engellendi

Ayrı bir olayda, insani yardım kamyonlarını koruyan askeri konvoy Borno’da pusuya düşürüldü. Militanlar patlayıcılarla düzenlediği pusuda ordu karşılık vererek 13 militanı öldürdü. Çatışmada bir asker yaralanırken, iki kamyon alev aldı.
Operasyonu değerlendiren ordu yetkilileri, militanların geri çekilmek zorunda kaldığını ve bölgedeki tehdit seviyesinin düşürüldüğünü vurguladı.
