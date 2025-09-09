https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahce-baskani-koc-sampiyonluk-ve-avrupa-ligi-finali-oynamak-en-buyuk-hedefimiz-1099237989.html
Fenerbahçe Başkanı Koç: Şampiyonluk ve Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz
Fenerbahçe Başkanı Koç: Şampiyonluk ve Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut sezondaki hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi...
Ali Koç, Fenerbahçe’nin bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk ve Tüpraş Stadı’nda Avrupa Ligi finali olduğunu açıkladı.
Koç, Jose Mourinho'yla yolları ayırma kararını, oynanan oyunun beklentileri karşılamaması ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda aldıklarını ifade etti. Finansal disiplin ve gelecek yönetimlerin kaynaklarını koruma prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Koç şöyle konuştu:
Seçim için değil, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bakarsanız belki 15 gün sonra biz burada değiliz ama biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse, onlara destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri çok önemlidir. Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz.
'Hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturduk'
Transferlerde Hakan Safi’nin Kerem Aktürkoğlu için 4 yıllık yatırım yaptığına ve Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan’a satıldığına değinen Koç, “İçimiz parçalandı ama üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturduk” ifadelerini kullandı.
'Tedesco'yla şampiyon olacağımıza inancımız tamdır'
Yeni teknik direktör Domenico Tedesco’yu seçme süreçlerini de anlatan Koç, “Fenerbahçe’nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı belirledik. Popülizmle değil, verilerle Tedesco’yu göreve getirdik. Bu çift taraflı fırsat olacak ve Tedesco'yla şampiyon olacağımıza inancımız tamdır” dedi.