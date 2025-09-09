https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahcede-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-mu-domenico-tedesco-sari-lacivertliler-icin-mi-1099233684.html

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü belli oldu mu? Domenico Tedesco sarı lacivertliler için mi geliyor?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör için Domenico Tedesco ile anlaşacağı iddia edildi. Tedesco'nun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de Mourinho'nun gidişi ile teknik direktör koltuğu boş kalmıştı. Sarı lacivertliler için kimin teknik direktör olacağı konusu belirsizdi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?İsmail Kartal'ın, yeniden teknik direktör olarak takıma gelmesi konuşuluyordu.Bugün ise Fenerbahçe için Domenico Tedesco ismi zikredilmeye başlandı.Tedesco Fenerbahçe için mi geliyor? Sarı-lacivertlilerin, uzun arayışlar ve görüşmelerin ardından İtalyan teknik direktörde karar kıldığı öne sürüldü. 39 yaşındaki teknik direktör bu akşam saat 18.00-18.30 civarında İstanbul'da olacak.Domenico Tedesco kimdir?Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi. 2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınır. Son dönemde ise adı Fenerbahçe ile anılmaktadır ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı takımlar

