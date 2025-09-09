https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahce-ayriligi-duyurdu-djikunun-yeni-adresi-belli-oldu-1099206857.html

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı stoper Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol...

Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesini feshederken oyuncu Spartak Moskova'yla anlaştı.31 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Fransa’nın Strasbourg takımından bedelsiz olarak transfer edilmiş ve Fenerbahçe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Djiku’nun 1 sezon daha garanti sözleşmesi bulunmasına rağmen taraflar yollarını ayırdı.Tecrübeli savunmacının yeni durağı Rusya oldu. Djiku’nun kısa süre içinde Spartak Moskova’ya imza atması bekleniyor.

