Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu
09.09.2025
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Ganalı yıldızın yeni adresi Rusya ekibi Spartak Moskova oldu.
Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesini feshederken oyuncu Spartak Moskova'yla anlaştı.
31 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Fransa’nın Strasbourg takımından bedelsiz olarak transfer edilmiş ve Fenerbahçe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Djiku’nun 1 sezon daha garanti sözleşmesi bulunmasına rağmen taraflar yollarını ayırdı.
Tecrübeli savunmacının yeni durağı Rusya oldu. Djiku’nun kısa süre içinde Spartak Moskova’ya imza atması bekleniyor.