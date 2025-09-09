Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahce-ayriligi-duyurdu-djikunun-yeni-adresi-belli-oldu-1099206857.html
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T00:29+0300
2025-09-09T00:29+0300
spor
fenerbahçe
türkiye
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081930885_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f529db147a80a354d5e336ab7d2f912f.jpg
Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesini feshederken oyuncu Spartak Moskova'yla anlaştı.31 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Fransa’nın Strasbourg takımından bedelsiz olarak transfer edilmiş ve Fenerbahçe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Djiku’nun 1 sezon daha garanti sözleşmesi bulunmasına rağmen taraflar yollarını ayırdı.Tecrübeli savunmacının yeni durağı Rusya oldu. Djiku’nun kısa süre içinde Spartak Moskova’ya imza atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ispanyada-doping-skandali-oyuncu-10-ay-futboldan-men-edildi-1099203800.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081930885_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_81334989a5107825c1dd0d31fdd9c627.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını
fenerbahçe, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Djiku'nun yeni adresi belli oldu

00:29 09.09.2025
© AAFenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku,
Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Ganalı yıldızın yeni adresi Rusya ekibi Spartak Moskova oldu.
Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku’nun sözleşmesini feshederken oyuncu Spartak Moskova'yla anlaştı.
31 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Fransa’nın Strasbourg takımından bedelsiz olarak transfer edilmiş ve Fenerbahçe'yle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Djiku’nun 1 sezon daha garanti sözleşmesi bulunmasına rağmen taraflar yollarını ayırdı.
Tecrübeli savunmacının yeni durağı Rusya oldu. Djiku’nun kısa süre içinde Spartak Moskova’ya imza atması bekleniyor.
Yeray Alvarez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
SPOR
İspanya'da doping skandalı: Oyuncu 10 ay futboldan men edildi
Dün, 19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала