İspanya'da doping skandalı: Oyuncu 10 ay futboldan men edildi
İspanya Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Athletic Bilbao takımının savunma oyuncusu Yeray Alvarez, kanser tedavisi sonrası saç dökülmesini önlemek için...
Athletic Bilbao oyuncusu Yeray Alvarez, kullandığı ilaçtaki doping maddesi nedeniyle 10 ay futboldan men cezası aldı.UEFA, 30 yaşındaki futbolcunun maddeyi kanser nedeniyle dökülen saçları için kullandığını, kasıtlı almadığını kabul etti, ancak 'kasıtlı olmayan anti-doping ihlali' nedeniyle ceza verdi. Alvarez'in Haziran ayında geçici men cezasını kabul ettiği için 2 Şubat 2026’dan itibaren antrenmanlara, 2 Nisan 2026’dan itibaren maçlara dönebileceği açıklandı.Altyapısından yetiştiği Bilbao’da 257 maça çıkan futbolcu, Mayıs ayında Manchester United’a karşı oynanan Avrupa Ligi yarı finali sonrası yapılan doping testinde canrenone maddesine yakalanmıştı.
