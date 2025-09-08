https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ispanyada-doping-skandali-oyuncu-10-ay-futboldan-men-edildi-1099203800.html

İspanya'da doping skandalı: Oyuncu 10 ay futboldan men edildi

İspanya'da doping skandalı: Oyuncu 10 ay futboldan men edildi

Sputnik Türkiye

İspanya Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Athletic Bilbao takımının savunma oyuncusu Yeray Alvarez, kanser tedavisi sonrası saç dökülmesini önlemek için... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T19:55+0300

2025-09-08T19:55+0300

2025-09-08T19:55+0300

spor

i̇spanya

doping

doping testi

dünya dopingle mücadele ajansı

dünya dopingle mücadele ajansı (wada)

saç

saç dökülmesi

saç teli

saç ekimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099203615_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_d10291672bd82c1345b368eb36f3a0bf.jpg

Athletic Bilbao oyuncusu Yeray Alvarez, kullandığı ilaçtaki doping maddesi nedeniyle 10 ay futboldan men cezası aldı.UEFA, 30 yaşındaki futbolcunun maddeyi kanser nedeniyle dökülen saçları için kullandığını, kasıtlı almadığını kabul etti, ancak 'kasıtlı olmayan anti-doping ihlali' nedeniyle ceza verdi. Alvarez'in Haziran ayında geçici men cezasını kabul ettiği için 2 Şubat 2026’dan itibaren antrenmanlara, 2 Nisan 2026’dan itibaren maçlara dönebileceği açıklandı.Altyapısından yetiştiği Bilbao’da 257 maça çıkan futbolcu, Mayıs ayında Manchester United’a karşı oynanan Avrupa Ligi yarı finali sonrası yapılan doping testinde canrenone maddesine yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/futbolcularin-sari-sac-modasi-icin-bilimsel-aciklama-geldi-sadece-trend-mi-yoksa-doping-testini-1094160433.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, doping, doping testi, dünya dopingle mücadele ajansı, dünya dopingle mücadele ajansı (wada), saç, saç dökülmesi, saç teli, saç ekimi