Ebola salgını yeniden sahnede: 'Trump'ın yardım kesintileri müdahaleyi zorlaştırıyor'

Kongo’da başlayan Ebola salgını hızla yayılıyor. Şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), erken müdahalenin kritik olduğunu... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Kongo’da başlayan Ebola salgını hızla yayılıyor. Şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), erken müdahalenin kritik olduğunu vurgularken, ABD’nin yardımları kısmasının süreci zorlaştıracağı belirtiliyor.
Kongo’nun Orta Kasai bölgesinde ölümcül Ebola virüsü yeniden ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, en az 28 şüpheli vaka bulunduğunu, ölenler arasında sağlık çalışanlarının da olduğunu duyurdu.
DSÖ yetkilileri, ilk vakanın 34 yaşındaki hamile bir kadın olduğunu açıkladı. Kadın, kanamalı ateşin tüm belirtilerini göstererek birkaç gün içinde yaşamını yitirdi. Şu anda ölüm oranı yüzde 57 olarak hesaplanıyor. Vakalarda en çok 15 yaş üstü yetişkinler etkilenmiş durumda.
Aşı ve tıbbi malzeme sevkiyatı
DSÖ, bölgeye acil yardım ekipleri gönderdi. İlk etapta 2 bin doz aşı hazır, fakat daha fazlası yolda. Yaklaşık 13 ton tıbbi malzeme Kongo’ya ulaştırıldı. Buna rağmen en yakın izolasyon merkezinde sadece 15 yatak bulunuyor. Başkent Kinşasa’dan bölgeye ulaşımın üç gün sürmesi ise müdahaleyi daha da zorlaştırıyor.
Trump’ın yardım kesintileri ve küresel sağlığa etkisi
Donald Trump, 2025’te göreve geldikten sonra ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladığı fonları durdurdu ve ülkenin örgüt üyeliğini askıya aldı. ABD, DSÖ’nün en büyük bağışçılarından biri olduğu için bu karar kurumun bütçesini ciddi şekilde sarstı. Özellikle Kongo’daki Ebola salgını gibi krizlerde, yetkililer yardım kesintilerinin kesinlikle etkili olacağını vurguladı.
Uzmanlara göre, bu tür finansman boşlukları acil müdahaleleri geciktiriyor, tıbbi ekipman ve aşı tedarikini yavaşlatıyor ve küresel sağlık güvenliğini riske atıyor. Uzmanlar, ebola salgınının sadece Afrika için değil tüm dünya için tehdit oluşturduğunu hatırlatıyor. Çünkü Ebola, insanlara genellikle yarasa gibi hayvanlardan bulaşıyor ve sonrasında basit temas yoluyla hızla yayılabiliyor.