https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kongoda-kasai-ilinde-ebola-salgini-ilan-edildi-28-vaka-15-olum-1099117045.html
Kongo’da Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi: 28 vaka, 15 ölüm
Kongo’da Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi: 28 vaka, 15 ölüm
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, Mweka... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T22:10+0300
2025-09-04T22:10+0300
2025-09-04T22:10+0300
dünya
afrika
ebola
ebola aşısı
ebola virüsü
ebola virüsü hastalığı (evd)
hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104232/36/1042323603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07580ebafd6552c917287254ecf497fb.jpg
Kongo'nun Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan edildi.Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, şimdiye kadar 28 vakanın tespit edildiğini ve 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu açıkladı. Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti.Kamba, hükümetin Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini ve izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu belirtti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırdığını açıkladı.KDC’de bu, 1976’dan bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dso-olumcul-virusu-duyurdu-dunya-capinda-hizla-yayiliyor-1094368991.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104232/36/1042323603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a056949560a42e1308548863d659b04a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrika, ebola, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık
afrika, ebola, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık
Kongo’da Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi: 28 vaka, 15 ölüm
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, Mweka bölgesinde tespit edilen Ebola salgınında şimdiye kadar 28 vaka ve 15 ölüm olduğunu açıkladı.
Kongo'nun Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan edildi.
Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, şimdiye kadar 28 vakanın tespit edildiğini ve 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu açıkladı. Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti.
Kamba, hükümetin Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini ve izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırdığını açıkladı.
KDC’de bu, 1976’dan bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.