Kongo’da Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi: 28 vaka, 15 ölüm

Kongo'nun Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan edildi.Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, şimdiye kadar 28 vakanın tespit edildiğini ve 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu açıkladı. Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti.Kamba, hükümetin Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini ve izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu belirtti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırdığını açıkladı.KDC’de bu, 1976’dan bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu. Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

