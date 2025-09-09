https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/buca-belediyesi-istiraki-iscileri-belediye-binasini-isgal-etti-kimseyi-iceri-almayacagiz-1099240397.html
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'
Sputnik Türkiye
İzmir’in Buca ilçesinde belediye iştiraki BUCAMAR çalışanları, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında iş bırakma ve oturma... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T22:34+0300
2025-09-09T22:34+0300
2025-09-09T22:34+0300
türki̇ye
buca belediyesi
türkiye
işçi
i̇şçi partisi
mevsimlik işçi
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar)
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099239978_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_969b4beefa2a2ff8d2f62fc7d2270f95.jpg
Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeniyle işçiler belediye binasını işgal etti.DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir mağduriyet yaşadığını belirterek, “Üç aydır maaşlar düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Bir yıl önce ödenmesi gereken toplu sözleşme farkları da hala yatırılmadı. İşçiler evine ekmek götüremez, kirasını ödeyemez hale geldi” dedi.Belediye yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Yıldız, Başkan’ın cuma gününe kadar bir buçuk maaşlık ödeme sözü verdiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Yıldız, “İşçiler en az iki maaş yatırılmasını talep ediyor. Aksi halde belediye kapıları kilitlenecek yarın kimseyi içeri almayacağız ve hizmet verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/memur-sendikalari-is-birakti-izmir-aydin-denizli-zonguldak-ve-karabukte-seferler-durdu-1098660516.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099239978_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2675c11dd008d1cf7f93d0124b6295f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
buca belediyesi, türkiye, işçi, i̇şçi partisi, mevsimlik işçi, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar), i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
buca belediyesi, türkiye, işçi, i̇şçi partisi, mevsimlik işçi, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar), i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'
İzmir’in Buca ilçesinde belediye iştiraki BUCAMAR çalışanları, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında iş bırakma ve oturma eylemi başlattı. İşçiler, en az iki maaş ödemesi yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeniyle işçiler belediye binasını işgal etti.
DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir mağduriyet yaşadığını belirterek, “Üç aydır maaşlar düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Bir yıl önce ödenmesi gereken toplu sözleşme farkları da hala yatırılmadı. İşçiler evine ekmek götüremez, kirasını ödeyemez hale geldi” dedi.
Belediye yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Yıldız, Başkan’ın cuma gününe kadar bir buçuk maaşlık ödeme sözü verdiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Yıldız, “İşçiler en az iki maaş yatırılmasını talep ediyor. Aksi halde belediye kapıları kilitlenecek yarın kimseyi içeri almayacağız ve hizmet verilmeyecek” ifadelerini kullandı.