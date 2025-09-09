Türkiye
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'
İzmir'in Buca ilçesinde belediye iştiraki BUCAMAR çalışanları, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında iş bırakma ve oturma... 09.09.2025
Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeniyle işçiler belediye binasını işgal etti.DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir mağduriyet yaşadığını belirterek, “Üç aydır maaşlar düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Bir yıl önce ödenmesi gereken toplu sözleşme farkları da hala yatırılmadı. İşçiler evine ekmek götüremez, kirasını ödeyemez hale geldi” dedi.Belediye yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Yıldız, Başkan’ın cuma gününe kadar bir buçuk maaşlık ödeme sözü verdiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Yıldız, “İşçiler en az iki maaş yatırılmasını talep ediyor. Aksi halde belediye kapıları kilitlenecek yarın kimseyi içeri almayacağız ve hizmet verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
Buca Belediyesi iştiraki işçileri belediye binasını işgal etti: 'Kimseyi içeri almayacağız'

22:34 09.09.2025
İzmir’in Buca ilçesinde belediye iştiraki BUCAMAR çalışanları, yaklaşık üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binasında iş bırakma ve oturma eylemi başlattı. İşçiler, en az iki maaş ödemesi yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
Buca Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi nedeniyle işçiler belediye binasını işgal etti.
DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye önünde yaptığı açıklamada, işçilerin uzun süredir mağduriyet yaşadığını belirterek, “Üç aydır maaşlar düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Bir yıl önce ödenmesi gereken toplu sözleşme farkları da hala yatırılmadı. İşçiler evine ekmek götüremez, kirasını ödeyemez hale geldi” dedi.
Belediye yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Yıldız, Başkan’ın cuma gününe kadar bir buçuk maaşlık ödeme sözü verdiğini, ancak bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Yıldız, “İşçiler en az iki maaş yatırılmasını talep ediyor. Aksi halde belediye kapıları kilitlenecek yarın kimseyi içeri almayacağız ve hizmet verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
