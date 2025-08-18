Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/memur-sendikalari-is-birakti-izmir-aydin-denizli-zonguldak-ve-karabukte-seferler-durdu-1098660516.html
Memur sendikaları iş bıraktı: İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te seferler durdu
Memur sendikaları iş bıraktı: İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te seferler durdu
Sputnik Türkiye
Memur sendikaları, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini yetersiz buldu. Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlatıldı. Protesto nedeniyle İZBAN ve birçok ilde tren seferleri iptal edildi.
2025-08-18T09:38+0300
2025-08-18T09:38+0300
türki̇ye
memur-sen
kesk
kamu i̇şveren heyeti
zonguldak
denizli
aydın
grev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_0:87:1536:950_1920x0_80_0_0_d980df52ebc7beb6aab491a75f773fc6.jpg
Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gergin bir aşamaya geldi. Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.Son teklif de reddedildiKamu İşveren Heyeti’nin sunduğu son teklifte, 2026 için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam öngörülüyordu. Ayrıca taban aylığa 1.000 TL artış önerisi getirilmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifin kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına yanıt vermediğini belirterek reddetti.Sendikalar tepkiliMemur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK’in öncülüğünde birçok konfederasyon ortak açıklama yaparak hükümetin teklifini protesto etti. Açıklamalarda, “Kamu çalışanlarının enflasyona karşı korunması, refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi şarttır” ifadeleri kullanıldı.İş bırakma kararına katılan konfederasyonlarEyleme katıldığını açıklayan sendikalar arasında şunlar bulunuyor:Gözler son toplantıdaSendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos’ta yapılacak kritik toplantıda tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağı belirlenecek. Anlaşma sağlanamazsa süreç Hakem Kurulu’na taşınacak.Memurların talepleriMemur-Sen, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa ek ve yüzde 25 oransal zam talep ediyor. Aynı yılın ikinci yarısı için yüzde 20; 2027’nin ilk yarısı için 7 bin 500 TL taban aylık zammı ve yüzde 20, ikinci yarısı içinse yüzde 15 artış istiyor.Ulaşımda ilk iptal İZBAN’danEylemin ilk etkisi ulaşımda görüldü. İzmir’in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN’dan yapılan açıklamada, “TCDD çalışanlarının da işbaşı yapmaması nedeniyle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık” denildi. Aynı şekilde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te de tren seferleri durduruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyede-yapay-et-uretilecek-iddialarina-iliskin-bakan-yumaklidan-aciklama-tek-kelime-yok-1098659938.html
türki̇ye
zonguldak
denizli
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_10:0:1374:1023_1920x0_80_0_0_b62fd9f57cfe170ba695f45e3fcd6c77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
memur-sen, kesk, kamu i̇şveren heyeti, zonguldak, denizli, aydın, grev
memur-sen, kesk, kamu i̇şveren heyeti, zonguldak, denizli, aydın, grev

Memur sendikaları iş bıraktı: İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te seferler durdu

09:38 18.08.2025
© İZBANİzmir İZBAN
İzmir İZBAN - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© İZBAN
Abone ol
8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifine tepki gösteren Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Protesto nedeniyle İZBAN, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te tren seferleri iptal edildi. Gözler 19 Ağustos’taki kritik toplantıya çevrildi.
Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gergin bir aşamaya geldi. Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.

Son teklif de reddedildi

Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu son teklifte, 2026 için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam öngörülüyordu. Ayrıca taban aylığa 1.000 TL artış önerisi getirilmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifin kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına yanıt vermediğini belirterek reddetti.

Sendikalar tepkili

Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK’in öncülüğünde birçok konfederasyon ortak açıklama yaparak hükümetin teklifini protesto etti. Açıklamalarda, “Kamu çalışanlarının enflasyona karşı korunması, refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi şarttır” ifadeleri kullanıldı.

İş bırakma kararına katılan konfederasyonlar

Eyleme katıldığını açıklayan sendikalar arasında şunlar bulunuyor:
Memur-Sen
Türkiye Kamu-Sen
Birleşik Kamu-İş
KESK
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
Çalışan-Sen
YURT-Sen
Mühendis Tek-Sen
Asim-Sen

Gözler son toplantıda

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos’ta yapılacak kritik toplantıda tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağı belirlenecek. Anlaşma sağlanamazsa süreç Hakem Kurulu’na taşınacak.

Memurların talepleri

Memur-Sen, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa ek ve yüzde 25 oransal zam talep ediyor. Aynı yılın ikinci yarısı için yüzde 20; 2027’nin ilk yarısı için 7 bin 500 TL taban aylık zammı ve yüzde 20, ikinci yarısı içinse yüzde 15 artış istiyor.

Ulaşımda ilk iptal İZBAN’dan

Eylemin ilk etkisi ulaşımda görüldü. İzmir’in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN’dan yapılan açıklamada, “TCDD çalışanlarının da işbaşı yapmaması nedeniyle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık” denildi. Aynı şekilde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te de tren seferleri durduruldu.
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına ilişkin Bakan Yumaklı'dan açıklama: 'Tek kelime yok'
09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала