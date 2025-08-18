https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/memur-sendikalari-is-birakti-izmir-aydin-denizli-zonguldak-ve-karabukte-seferler-durdu-1098660516.html

Memur sendikaları iş bıraktı: İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te seferler durdu

Memur sendikaları, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini yetersiz buldu. Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlatıldı. Protesto nedeniyle İZBAN ve birçok ilde tren seferleri iptal edildi.

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gergin bir aşamaya geldi. Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma kararı aldı.Son teklif de reddedildiKamu İşveren Heyeti’nin sunduğu son teklifte, 2026 için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam öngörülüyordu. Ayrıca taban aylığa 1.000 TL artış önerisi getirilmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifin kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına yanıt vermediğini belirterek reddetti.Sendikalar tepkiliMemur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK’in öncülüğünde birçok konfederasyon ortak açıklama yaparak hükümetin teklifini protesto etti. Açıklamalarda, “Kamu çalışanlarının enflasyona karşı korunması, refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi şarttır” ifadeleri kullanıldı.İş bırakma kararına katılan konfederasyonlarEyleme katıldığını açıklayan sendikalar arasında şunlar bulunuyor:Gözler son toplantıdaSendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos’ta yapılacak kritik toplantıda tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağı belirlenecek. Anlaşma sağlanamazsa süreç Hakem Kurulu’na taşınacak.Memurların talepleriMemur-Sen, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa ek ve yüzde 25 oransal zam talep ediyor. Aynı yılın ikinci yarısı için yüzde 20; 2027’nin ilk yarısı için 7 bin 500 TL taban aylık zammı ve yüzde 20, ikinci yarısı içinse yüzde 15 artış istiyor.Ulaşımda ilk iptal İZBAN’danEylemin ilk etkisi ulaşımda görüldü. İzmir’in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN’dan yapılan açıklamada, “TCDD çalışanlarının da işbaşı yapmaması nedeniyle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık” denildi. Aynı şekilde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te de tren seferleri durduruldu.

