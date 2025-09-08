https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tff-duyurdu-ziraat-turkiye-kupasinda-3-kulube-men-cezasi-1099201796.html
TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kulübe men cezası
TFF, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor’u Ziraat Türkiye Kupası’ndan men etti.Karara göre üç kulüp, 1. eleme turunda sahaya zamanında çıkmadıkları için 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Bu nedenle takımların hem mevcut organizasyondan ihraç edildiği hem de gelecek sezon Türkiye Kupası’nda yer alamayacakları belirtildi.Kurul ayrıca Edirnespor’un da Somaspor’la oynadığı karşılaşmada hükmen 3-0 mağlup ilan edilmesine hükmetti.
