TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 kulübe men cezası
TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 kulübe men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildiğini... 08.09.2025
TFF, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor’u Ziraat Türkiye Kupası’ndan men etti.Karara göre üç kulüp, 1. eleme turunda sahaya zamanında çıkmadıkları için 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Bu nedenle takımların hem mevcut organizasyondan ihraç edildiği hem de gelecek sezon Türkiye Kupası’nda yer alamayacakları belirtildi.Kurul ayrıca Edirnespor’un da Somaspor’la oynadığı karşılaşmada hükmen 3-0 mağlup ilan edilmesine hükmetti.
TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 kulübe men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndan men edildiğini duyurdu.
TFF, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor’u Ziraat Türkiye Kupası’ndan men etti.
Karara göre üç kulüp, 1. eleme turunda sahaya zamanında çıkmadıkları için 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Bu nedenle takımların hem mevcut organizasyondan ihraç edildiği hem de gelecek sezon Türkiye Kupası’nda yer alamayacakları belirtildi.
Kurul ayrıca Edirnespor’un da Somaspor’la oynadığı karşılaşmada hükmen 3-0 mağlup ilan edilmesine hükmetti.
