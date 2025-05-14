Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
PKK’nın fesih kararının şifreleri
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Şeffaf olunan hiçbir yerde bağırış, çağrış, gürültü olmaz'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve analizleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Batı kendi kurduğu düzeni kendi yıkıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘ABD’nin kibrini, Çin’in sabrını gördük’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Meyhanelerden doğan bir deyim nasıl dillere pelesenk oldu?
17:39
2 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
17:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
18:17
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
18:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
DEYİM YERİNDEYSE
'Güme gitmek' deyiminin yeniçeriler ile bağlantısı
19:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
19:18
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
20:15
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-ile-trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-karsilasiyor-muhtemel-11ler-belli-oldu-1096226697.html
Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu
Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, bordo-mavililerde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:28+0300
2025-05-14T17:28+0300
spor
galatasaray
trabzonspor
atv
trabzon
okan buruk
hüseyin türkmen
enis destan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/07/1048683823_23:0:645:350_1920x0_80_0_0_e31b4613c22e1ef891b97c2ce1913ecd.jpg
14 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 20.45’te ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray tam kadro hazırFinal öncesinde Galatasaray’da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısına ideal 11’i ile çıkacak. Kalede, kupa maçlarında forma şansı bulan Günay Güvenç’in yine görev alması bekleniyor.Trabzonspor’da 3 önemli eksikTrabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. Bu eksikler, teknik direktörün kadro tercihlerinde belirleyici olacak.Muhtemel 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, NwakaemeGalatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, OsimhenBu sezonun üçüncü randevusuGalatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de 2 kez karşılaştı.Galatasaray'dan 7 maçlık galibiyet serisiGalatasaray, son 7 resmi maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 22 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Hem ligde hem kupada formda bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, bu finali kazanarak çifte kupa yolunda ilk adımı atmak istiyor.Kupaya hasret sona erecek mi?Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Bu final, 5 sezondur süren kupa özlemini sona erdirmek için büyük bir fırsat.Hedef: Çifte KupaGalatasaray, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. 86 puanla lig lideri olan ekip, kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasarayin-super-ligte-sampiyon-olma-ihtimali-ne-iste-kalan-maclar-ve-puan-durumu-1096212125.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/07/1048683823_100:0:567:350_1920x0_80_0_0_47210e43e81e2d70ec16153696ff4b5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, trabzonspor, atv, trabzon, okan buruk, hüseyin türkmen, enis destan
galatasaray, trabzonspor, atv, trabzon, okan buruk, hüseyin türkmen, enis destan

Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu

17:28 14.05.2025
© AAGalatasaray, Trabzonspor futbolcu, maç
Galatasaray, Trabzonspor futbolcu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
Abone ol
2025 Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, bordo-mavililerde önemli eksikler var. Mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Finalin tüm detayları, muhtemel 11’ler ve istatistikler haberimizde.
14 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 20.45’te ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray tam kadro hazır

Final öncesinde Galatasaray’da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısına ideal 11’i ile çıkacak. Kalede, kupa maçlarında forma şansı bulan Günay Güvenç’in yine görev alması bekleniyor.

Trabzonspor’da 3 önemli eksik

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. Bu eksikler, teknik direktörün kadro tercihlerinde belirleyici olacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bu sezonun üçüncü randevusu

Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de 2 kez karşılaştı.
İstanbul’daki ilk maçı Galatasaray 4-3 kazandı.
Trabzon’daki ikinci maçı da sarı-kırmızılılar 2-0 ile geçti.
Bu final, sezonun üçüncü buluşması olacak.

Galatasaray'dan 7 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, son 7 resmi maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 22 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Hem ligde hem kupada formda bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, bu finali kazanarak çifte kupa yolunda ilk adımı atmak istiyor.

Kupaya hasret sona erecek mi?

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Bu final, 5 sezondur süren kupa özlemini sona erdirmek için büyük bir fırsat.

Hedef: Çifte Kupa

Galatasaray, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. 86 puanla lig lideri olan ekip, kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
SPOR
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olma ihtimali ne? İşte kalan maçlar ve puan durumu
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала