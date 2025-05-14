https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-ile-trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-karsilasiyor-muhtemel-11ler-belli-oldu-1096226697.html

Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu

Sputnik Türkiye

2025 Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, bordo-mavililerde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T17:28+0300

2025-05-14T17:28+0300

2025-05-14T17:28+0300

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trabzonspor

atv

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enis destan

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14 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 20.45’te ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray tam kadro hazırFinal öncesinde Galatasaray’da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısına ideal 11’i ile çıkacak. Kalede, kupa maçlarında forma şansı bulan Günay Güvenç’in yine görev alması bekleniyor.Trabzonspor’da 3 önemli eksikTrabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. Bu eksikler, teknik direktörün kadro tercihlerinde belirleyici olacak.Muhtemel 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, NwakaemeGalatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, OsimhenBu sezonun üçüncü randevusuGalatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de 2 kez karşılaştı.Galatasaray'dan 7 maçlık galibiyet serisiGalatasaray, son 7 resmi maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 22 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Hem ligde hem kupada formda bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, bu finali kazanarak çifte kupa yolunda ilk adımı atmak istiyor.Kupaya hasret sona erecek mi?Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Bu final, 5 sezondur süren kupa özlemini sona erdirmek için büyük bir fırsat.Hedef: Çifte KupaGalatasaray, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. 86 puanla lig lideri olan ekip, kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasarayin-super-ligte-sampiyon-olma-ihtimali-ne-iste-kalan-maclar-ve-puan-durumu-1096212125.html

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galatasaray, trabzonspor, atv, trabzon, okan buruk, hüseyin türkmen, enis destan