https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-ile-trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-karsilasiyor-muhtemel-11ler-belli-oldu-1096226697.html
Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu
Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, bordo-mavililerde... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:28+0300
2025-05-14T17:28+0300
2025-05-14T17:28+0300
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trabzonspor
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trabzon
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hüseyin türkmen
enis destan
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14 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 20.45’te ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray tam kadro hazırFinal öncesinde Galatasaray’da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısına ideal 11’i ile çıkacak. Kalede, kupa maçlarında forma şansı bulan Günay Güvenç’in yine görev alması bekleniyor.Trabzonspor’da 3 önemli eksikTrabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. Bu eksikler, teknik direktörün kadro tercihlerinde belirleyici olacak.Muhtemel 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, NwakaemeGalatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, OsimhenBu sezonun üçüncü randevusuGalatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de 2 kez karşılaştı.Galatasaray'dan 7 maçlık galibiyet serisiGalatasaray, son 7 resmi maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 22 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Hem ligde hem kupada formda bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, bu finali kazanarak çifte kupa yolunda ilk adımı atmak istiyor.Kupaya hasret sona erecek mi?Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Bu final, 5 sezondur süren kupa özlemini sona erdirmek için büyük bir fırsat.Hedef: Çifte KupaGalatasaray, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. 86 puanla lig lideri olan ekip, kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasarayin-super-ligte-sampiyon-olma-ihtimali-ne-iste-kalan-maclar-ve-puan-durumu-1096212125.html
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galatasaray, trabzonspor, atv, trabzon, okan buruk, hüseyin türkmen, enis destan
galatasaray, trabzonspor, atv, trabzon, okan buruk, hüseyin türkmen, enis destan
Galatasaray ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor: Muhtemel 11’ler belli oldu
2025 Ziraat Türkiye Kupası finali, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip tam kadro sahaya çıkarken, bordo-mavililerde önemli eksikler var. Mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Finalin tüm detayları, muhtemel 11’ler ve istatistikler haberimizde.
14 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor, 2025 Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 20.45’te ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray tam kadro hazır
Final öncesinde Galatasaray’da herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor
. Teknik direktör Okan Buruk
, Trabzonspor
karşısına ideal 11’i ile çıkacak. Kalede, kupa maçlarında forma şansı bulan Günay Güvenç’in
yine görev alması bekleniyor.
Trabzonspor’da 3 önemli eksik
Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen
, Enis Destan
ve genç kaleci Onuralp Çevikkan
sakatlıkları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. Bu eksikler, teknik direktörün kadro tercihlerinde belirleyici olacak.
Trabzonspor:
Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy
, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, NwakaemeGalatasaray:
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Bu sezonun üçüncü randevusu
Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de 2 kez karşılaştı.
İstanbul’daki ilk maçı Galatasaray 4-3
kazandı.
Trabzon’daki
ikinci maçı da sarı-kırmızılılar 2-0
ile geçti.
Bu final, sezonun üçüncü buluşması olacak.
Galatasaray'dan 7 maçlık galibiyet serisi
Galatasaray, son 7 resmi maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 22 gol atıp yalnızca 4 gol yedi. Hem ligde hem kupada formda bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar, bu finali kazanarak çifte kupa yolunda ilk adımı atmak istiyor.
Kupaya hasret sona erecek mi?
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Bu final, 5 sezondur süren kupa özlemini sona erdirmek için büyük bir fırsat.
Galatasaray, hem Ziraat Türkiye Kupası
hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu
kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. 86 puanla lig lideri olan ekip, kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.