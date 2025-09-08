Türkiye
Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'
Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'
CHP lideri Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "e ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor"... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik bir açıklama yaptı. "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" diyen Özel ifadelerine şöyle devam etti:
00:59 08.09.2025 (güncellendi: 01:00 08.09.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP lideri Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "e ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik bir açıklama yaptı.
"Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" diyen Özel ifadelerine şöyle devam etti:

" İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."

