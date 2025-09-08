https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ozgur-ozelden-bakan-yerlikayaya-ne-ben-ne-partimden-bir-baska-yonetici-insanlari-sokaga-siddete-1099179051.html
Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'
Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "e ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor"... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T00:59+0300
2025-09-08T00:59+0300
2025-09-08T01:00+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
ali yerlikaya
chp
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162912_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3fa4c30e9e38ed0c018c986f284d1640.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik bir açıklama yaptı. "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" diyen Özel ifadelerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/bakan-yerlikaya-mahkeme-kararlarini-yok-saymak-halki-sokaga-dokmeye-calismak-acikca-hukuka-meydan-1099178203.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099162912_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c561eeb28ace689603846cd305838597.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, ali yerlikaya, chp, haberler
özgür özel, ali yerlikaya, chp, haberler
Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'
00:59 08.09.2025 (güncellendi: 01:00 08.09.2025)
CHP lideri Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "e ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik bir açıklama yaptı.
"Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" diyen Özel ifadelerine şöyle devam etti:
" İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."