Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya: 'Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor'

CHP lideri Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "e ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor"... 08.09.2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik bir açıklama yaptı. "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz" diyen Özel ifadelerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/bakan-yerlikaya-mahkeme-kararlarini-yok-saymak-halki-sokaga-dokmeye-calismak-acikca-hukuka-meydan-1099178203.html

