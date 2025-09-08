https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/bakan-yerlikaya-mahkeme-kararlarini-yok-saymak-halki-sokaga-dokmeye-calismak-acikca-hukuka-meydan-1099178203.html

Bakan Yerlikaya: Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır

Bakan Yerlikaya: Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine yönelik alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada mahkeme kararlarını yok saymanın, halkı... 08.09.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına ilişkin açıklama yaptı.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulların görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine geçici kurul atandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

