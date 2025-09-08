https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/bakan-yerlikaya-mahkeme-kararlarini-yok-saymak-halki-sokaga-dokmeye-calismak-acikca-hukuka-meydan-1099178203.html
Bakan Yerlikaya: Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine yönelik alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada mahkeme kararlarını yok saymanın, halkı... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına ilişkin açıklama yaptı.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulların görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine geçici kurul atandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
i̇stanbul
ali yerlikaya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), i̇stanbul
00:05 08.09.2025 (güncellendi: 00:06 08.09.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine yönelik alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada mahkeme kararlarını yok saymanın, halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumak olduğunu ifade etti. Yerlikaya, devletin hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulların görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine geçici kurul atandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."