Fransa’da türbülanslı hafta: Macron’un üç seçeneği
iBüyük bir sürpriz olmazsa, François Bayrou hükümetinin bu hafta düşmesi bekleniyor, ayrıca Çarşamba günü ulusal çapta grev çağrısı var. Avrupa basınına göre... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı François Bayrou hükümetinin geleceği 8 Eylül’de (bugün) yapılacak güven oylamasına bağlı ve Avrupa basınında yer alan haberlere göre Bayrou, büyük ihtimalle güvenoyu alamayacak.Bayro, Fransa’nın hızla artan ulusal borcu nedeniyle hükümet harcamalarını 44 milyar euro azaltmayı hedefleyen kemer sıkma bütçesini onaylamaması halinde “kaos riski” olabileceğini söylemişti. Ancak kimilerine göre bu “boşuna bir felaket tellallığı” olarak görüldü.Yarıdan fazla karşı oy yeterliFransa yasalarına göre güvenoyu için mutlak çoğunluk gerektiğinden, başbakan ve hükümetinin düşmesi için oylamaya katılanların yarısından fazlasının güvenoyuna karşı oy kullanması yeterli olacak.Aşırı sağdaki Rassemblement National (RN) partisinden radikal sol La France Insoumise (LFI)’ye, sol eğilimli Parti Socialiste (PS)’ye kadar hemen hemen tüm siyasi güçler oylamaya karşı çıkacaklarını açıkladı. Muhafazakar cephede ise Les Republicains (LR) grup lideri, milletvekillerine “oylama özgürlüğü” tanınacağını duyurdu.Hükümet düşerse Macron’un üç seçeneği varHükümetin düşmesi durumunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üç seçeneği var:Fakat bu olasılıkların hiçbiri, Avrupa basınına göre ikinci döneminin başından beri sürekli siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya olan cumhurbaşkanı için ideal görünmüyor.‘10 Eylül’de her şeyi durdurun’Güven oylamasından iki gün sonra, Fransa’da grev yaşanabilir. Sosyal medyada “10 Eylül’de her şeyi durdurun” çağrısı yayıldı, ancak bunun arkasında hangi grubun olduğu belli değil.“Sarı Yelekliler” hareketini andıran bu çağrı, artık LFI gibi siyasi partilerden ve CGT gibi sendikalardan aktivistleri de kapsıyor. Yine de çarşamba günü gerçekleştirilecek eylemlerin boyutu henüz bilinmiyor.Grevlerin (ulaşım, kamu hizmetleri, ulusal eğitim, hastaneler, mağazalar, çöp toplayıcıları), gösterilerin yanı sıra kredi kartı grevi, stratejik noktaların ablukası ve hız kameraları ya da bankamatiklerin sabote edilmesi gibi eylemler gündeme getirildi.Yetkililer, 100 bin kişiye kadar katılım olabileceğini tahmin ediyor. Ancak İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, “geniş çaplı bir hareket”ten endişe duymadığını söyledi.
