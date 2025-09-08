https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/nepalde-sosyal-medya-protestolari-en-az-13-olu-1099197287.html

Nepal’de sosyal medya protestoları: En az 16 ölü

Ülkede hükümetin sosyal medya yasağı üzerine genç protestocuların ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarcası... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

Çoğunluğu Z kuşağı gençlerden oluşan göstericiler sosyal medya platformlarına getirilen erişim engeli kararının ardından Katmandu’daki parlamento binasının önünde toplandı.Bunun üzerine polis protestoculara tazyikli su, cop ve plastik mermilerle müdahale etti.Hükümet, sosyal medya platformlarında “sahte haberler, nefret söylemi ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele için” düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunuyor.Göstericiler parlamento önünde “yeter artık” ve “yolsuzluğa son” gibi sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.Sokağa çıkma yasağı ilan edildiKathmandu Post’un aktardığına göre, durum, protestocuların Nepal parlamento binasına girmesiyle tırmandı. Burada çıkan ve şu ana kadar en az 16 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarcasınınn yaralandığı bildirilen çatışmaların ardından, Kathmandu yetkilileri kentin birkaç ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.Yasaklanan sosyal medya platformları hangileri?4 Eylül’de Kathmandu Post gazetesi, Nepal yetkililerinin, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na gerekli süre içinde kayıt yaptırmayan bir dizi büyük sosyal medya sitesini yasakladığını bildirdi.

