Macaristan Dışişleri Bakanı: Trump’ın Rus petrolünden vazgeçmesini istediği haberleri sahte
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinden Rus petrolünü bırakmasını istediğine dair haberleri yalanladı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
Szijjarto, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, bir başka sahte haber daha” ifadelerini kullandı ve ekledi:‘Gerçeği yansıtmıyor’Geçen hafta bir haber ajansı, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın 4 Eylül’de Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede, Rusya menşeli petrol alımlarının durdurulmasını talep ettiğini öne sürmüştü.Szijjarto, iddiaların Macaristan’ın enerji politikaları açısından gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
2025
Szijjarto, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, bir başka sahte haber daha” ifadelerini kullandı ve ekledi:
Sadece sembolik değil, aynı zamanda gerçekten önemli, özellikle de Macaristan’ın enerji güvenliği açısından önemli. Batı basınında ve ardından Macaristan’daki bazı haber portallarında Trump’ın birkaç gün önce Macaristan’a Rus petrolü almayı bırakma çağrısı yaptığı yazıldı. Elbette böyle bir çağrı olmadı, hatta yakından bile geçilmedi.
Geçen hafta bir haber ajansı, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın 4 Eylül’de Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede, Rusya menşeli petrol alımlarının durdurulmasını talep ettiğini öne sürmüştü.
Szijjarto, iddiaların Macaristan’ın enerji politikaları açısından gerçeği yansıtmadığını vurguladı.