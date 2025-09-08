Macaristan Dışişleri Bakanı: Trump’ın Rus petrolünden vazgeçmesini istediği haberleri sahte

Sadece sembolik değil, aynı zamanda gerçekten önemli, özellikle de Macaristan’ın enerji güvenliği açısından önemli. Batı basınında ve ardından Macaristan’daki bazı haber portallarında Trump’ın birkaç gün önce Macaristan’a Rus petrolü almayı bırakma çağrısı yaptığı yazıldı. Elbette böyle bir çağrı olmadı, hatta yakından bile geçilmedi.