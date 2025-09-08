Kudüs'te silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralılar var
11:15 08.09.2025 (güncellendi: 11:56 08.09.2025)
Kudüs'te silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
© AP Photo
İsrail'in Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda İsrail acil durumlar kurumu Magen David Adom açıklamasına göre, 5 kişi öldü (4'ü olay yerinde, 1'i hastanede), 7'si kurşun yaralarıyla ağır yaralı, 2'si orta, 3'ü camdan hafif bir şekilde yaralandı.
İsrail basını, 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 15 kişinin 5'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.
İsrail polisi: Terör saldırısı
İsrail polisi ilk açıklamasında "İlk bilgiler, Kudüs'teki Ramot Kavşağı'nda şüpheli bir silahlı terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Tıbbi kaynaklara göre, çok sayıda kişi yaralandı ve teröristler etkisiz hale getirildi. Polis, erişim yollarını kapattı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk ediliyor" dedi.
Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Polis ayrıca "Bu sabah saat 10.15 sıralarında meydana gelen saldırıda Kudüs'teki Ramot Kavşağı yakınlarına gelen iki terörist, otobüs durağında bekleyen halka ateş açtı" açıklamasını yaptı.