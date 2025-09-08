https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/laos-basbakani-putin-rusyayi-ileriye-tasiyor-1099183653.html
Laos Başbakanı: Putin Rusya'yı ileriye taşıyor
Laos Başbakanı: Putin Rusya'yı ileriye taşıyor
Sputnik Türkiye
Laos Başbakanı Siphandone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm engelleri aşmaya devam ettiğini belirtti. 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T09:27+0300
2025-09-08T09:27+0300
2025-09-08T09:26+0300
dünya
laos
rusya
vladimir putin
vladivostok
doğu ekonomik forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183483_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_b762748d05bf1747e07f1d2e77fa2c2f.jpg
Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde Rus ekonomisi ve savunma potansiyelinin daha da büyüdüğünü söyledi.Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun onur konuğu olan Siphandone, güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında büyük bir güç olan Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ilk kez bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirerek şunu dedi:Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith’in Temmuz ayında Rusya’yı ziyaret ederek Rus mevkidaşıyla görüştüğünü anımsatan Siphandone, iki ülke liderinin Laos ve Rusya arasında uzun yıllardır devam eden geleneksel dostluk ilişkilerini ve işbirliğini siyasi ilişkiler, güvenlik, uluslararası ilişkiler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında kapsamlı bir şekilde geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini teyit ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:İki ülke liderinin, Rusya’nın Laos'a güvenlik ve savunma desteği sağlamaya devam edeceğini de doğruladığını anımsatan Siphandone, “Ülkelerimizin ev sahipliğinde ortak askeri tatbikatlar düzenlenecek ve iki ülke arasında insani mayın temizleme ve Laos'ta savaştan (1965-1973) kalan patlamamış mühimmatın temizlenmesi konularında işbirliği sürdürülecek” ifadesini kullandı.Laos Başbakanı, iki ülke arasında eğitim, ekonomi, yatırım, insani ve turizm alanlarında da işbirliğinin süreceğini kaydederek, “Enerji, maden çıkarma ve ulaştırma alanlarında iş birliğimiz devam edecek. Ve elbette, ülkelerimizin birbirleriyle ilgilendiği mal ve ürün alışverişinde de işbirliğimiz sürecek” diye ekledi.10. Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'ta, ‘Uzakdoğu: barış ve refah için iş birliği’ başlığı ile düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rusyadan-afganistandaki-depremzedelere-insani-yardim-1099181793.html
laos
rusya
vladivostok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099183483_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d0e6d013ad013a16e518edb9a0225308.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
laos, rusya, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu
laos, rusya, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu
Laos Başbakanı: Putin Rusya'yı ileriye taşıyor
Laos Başbakanı Siphandone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm engelleri aşmaya devam ettiğini belirtti.
Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde Rus ekonomisi ve savunma potansiyelinin daha da büyüdüğünü söyledi.
Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun onur konuğu olan Siphandone, güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında büyük bir güç olan Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ilk kez bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirerek şunu dedi:
(Putin) Batı'dan gelen en ağır baskılara göğüs germek zorunda kalıyor, ancak tüm bu zorluklara rağmen Rusya'yı ileriye taşıyarak tüm engelleri aşıyor. Rusya ekonomisi büyümeye devam ediyor, savunma kabiliyetleri sürekli güçleniyor.
Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith’in Temmuz ayında Rusya’yı ziyaret ederek Rus mevkidaşıyla görüştüğünü anımsatan Siphandone, iki ülke liderinin Laos ve Rusya arasında uzun yıllardır devam eden geleneksel dostluk ilişkilerini ve işbirliğini siyasi ilişkiler, güvenlik, uluslararası ilişkiler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında kapsamlı bir şekilde geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini teyit ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Liderler ayrıca, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bunların, siyasi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizin seviyesine yükseltilmesi konusunda da mutabık kaldılar. Heyetimizin Doğu Ekonomik Forumu'na katılımı, liderlerimizin ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda vardığı mutabakatın bir sonucu ve devamı niteliğinde.
İki ülke liderinin, Rusya’nın Laos'a güvenlik ve savunma desteği sağlamaya devam edeceğini de doğruladığını anımsatan Siphandone, “Ülkelerimizin ev sahipliğinde ortak askeri tatbikatlar düzenlenecek ve iki ülke arasında insani mayın temizleme ve Laos'ta savaştan (1965-1973) kalan patlamamış mühimmatın temizlenmesi konularında işbirliği sürdürülecek” ifadesini kullandı.
Laos Başbakanı, iki ülke arasında eğitim, ekonomi, yatırım, insani ve turizm alanlarında da işbirliğinin süreceğini kaydederek, “Enerji, maden çıkarma ve ulaştırma alanlarında iş birliğimiz devam edecek. Ve elbette, ülkelerimizin birbirleriyle ilgilendiği mal ve ürün alışverişinde de işbirliğimiz sürecek” diye ekledi.
10. Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'ta, ‘Uzakdoğu: barış ve refah için iş birliği’ başlığı ile düzenlenmişti.