Laos Başbakanı: Putin Rusya'yı ileriye taşıyor

Laos Başbakanı: Putin Rusya'yı ileriye taşıyor

Sputnik Türkiye

08.09.2025

2025-09-08T09:27+0300

2025-09-08T09:27+0300

2025-09-08T09:26+0300

Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde Rus ekonomisi ve savunma potansiyelinin daha da büyüdüğünü söyledi.Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun onur konuğu olan Siphandone, güvenlik, siyaset ve ekonomi alanlarında büyük bir güç olan Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ilk kez bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirerek şunu dedi:Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith’in Temmuz ayında Rusya’yı ziyaret ederek Rus mevkidaşıyla görüştüğünü anımsatan Siphandone, iki ülke liderinin Laos ve Rusya arasında uzun yıllardır devam eden geleneksel dostluk ilişkilerini ve işbirliğini siyasi ilişkiler, güvenlik, uluslararası ilişkiler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında kapsamlı bir şekilde geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini teyit ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:İki ülke liderinin, Rusya’nın Laos'a güvenlik ve savunma desteği sağlamaya devam edeceğini de doğruladığını anımsatan Siphandone, “Ülkelerimizin ev sahipliğinde ortak askeri tatbikatlar düzenlenecek ve iki ülke arasında insani mayın temizleme ve Laos'ta savaştan (1965-1973) kalan patlamamış mühimmatın temizlenmesi konularında işbirliği sürdürülecek” ifadesini kullandı.Laos Başbakanı, iki ülke arasında eğitim, ekonomi, yatırım, insani ve turizm alanlarında da işbirliğinin süreceğini kaydederek, “Enerji, maden çıkarma ve ulaştırma alanlarında iş birliğimiz devam edecek. Ve elbette, ülkelerimizin birbirleriyle ilgilendiği mal ve ürün alışverişinde de işbirliğimiz sürecek” diye ekledi.10. Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül tarihleri ​​arasında Vladivostok'ta, ‘Uzakdoğu: barış ve refah için iş birliği’ başlığı ile düzenlenmişti.

