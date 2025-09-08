Türkiye
Rusya’dan Afganistan’daki depremzedelere insani yardım
Rusya’dan Afganistan’daki depremzedelere insani yardım
08.09.2025
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’daki depremzedelere çadır ve battaniye sağlandığı bildirildi.Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Il-76 uçağı, Afganistan İslam Emirliği'ne 20 tondan fazla ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri, yıkıcı depremden etkilenenlere çadır ve battaniye teslim etti” ifadesi kullanıldı.Daha önce ilk parti ile Afganistan’a 20 ton gıda malzemesi teslim edildiğini belirtildi.Afganistan’daki depremAfganistan'ın doğusunda, 31 Ağustos gecesi, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar vilayetlerini vuran deprem, köyleri yerle bir etti ve yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıflamış olan sağlık sistemini daha da zorladı. Afgan yetkililerin verdiği son bilgilere göre, depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.
rusya, afganistan, deprem, yardım, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı, il-76, kunar, nangarhar
rusya, afganistan, deprem, yardım, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı, il-76, kunar, nangarhar

Rusya’dan Afganistan’daki depremzedelere insani yardım

08:22 08.09.2025 (güncellendi: 08:31 08.09.2025)
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait nakliye uçağı Afganistan’a 20 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’daki depremzedelere çadır ve battaniye sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Il-76 uçağı, Afganistan İslam Emirliği'ne 20 tondan fazla ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri, yıkıcı depremden etkilenenlere çadır ve battaniye teslim etti” ifadesi kullanıldı.
Daha önce ilk parti ile Afganistan’a 20 ton gıda malzemesi teslim edildiğini belirtildi.

Afganistan’daki deprem

Afganistan'ın doğusunda, 31 Ağustos gecesi, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar vilayetlerini vuran deprem, köyleri yerle bir etti ve yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıflamış olan sağlık sistemini daha da zorladı. Afgan yetkililerin verdiği son bilgilere göre, depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.
