Rusya’dan Afganistan’daki depremzedelere insani yardım

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait nakliye uçağı Afganistan’a 20 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdı. 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T08:22+0300

2025-09-08T08:22+0300

2025-09-08T08:31+0300

dünya

rusya

afganistan

deprem

yardım

insani yardım

rusya acil durumlar bakanlığı

il-76

kunar

nangarhar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098974117_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_627d30b017cb4dab3cb424355010e867.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’daki depremzedelere çadır ve battaniye sağlandığı bildirildi.Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Il-76 uçağı, Afganistan İslam Emirliği'ne 20 tondan fazla ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri, yıkıcı depremden etkilenenlere çadır ve battaniye teslim etti” ifadesi kullanıldı.Daha önce ilk parti ile Afganistan’a 20 ton gıda malzemesi teslim edildiğini belirtildi.Afganistan’daki depremAfganistan'ın doğusunda, 31 Ağustos gecesi, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kunar, Laghman ve Nangarhar vilayetlerini vuran deprem, köyleri yerle bir etti ve yıllardır süren çatışmalar, yoksulluk ve doğal afetler nedeniyle zaten zayıflamış olan sağlık sistemini daha da zorladı. Afgan yetkililerin verdiği son bilgilere göre, depremde ölenlerin sayısı 2 bin 205, yaralı sayısı da 3 bin 640'a yükseldi.

