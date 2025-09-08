https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/instagram-youtube-x-facebook-whatsapp-8-eylul-2025te-erisim-sorunu-mu-var-1099181180.html

Instagram, YouTube, X, Facebook, WhatsApp: 8 Eylül 2025’te erişim sorunu mu var?

7 Eylül’ü 8 Eylül’e bağlayan gece Instagram, YouTube, X, Facebook, WhatsApp’ta erişim sorunu yaşandı. Mesajlar geç gitti, akış yenilenmedi. Son durum burada.

7 Eylül’ü 8 Eylül 2025’e bağlayan gece saatlerinden itibaren Instagram, YouTube, X, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştı. Kullanıcılar mesajların geç gittiğini, ana sayfanın yüklenmediğini ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Sosyal medya platformlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun kaynağı merak ediliyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan bu erişim problemi, binlerce kullanıcıyı etkiledi.Platformlarda ana sayfa yüklenmiyor, akış yenilenmiyordu. Yaşanan erişim problemine resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar yaşanan probleme dair sorun bildirirken erişim sorununun kaynağı henüz bilinmiyor.

