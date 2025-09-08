Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir

'"Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh hali '"Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh hali

Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır"

Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, okullardan vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa Çelik Kubbe de 86 milyona hizmet edecektir

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız

(Akkuyu) Santral ülkemizi yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatından kurtaracak, yurt içi gayri safi hasılamıza 50 milyar dolar katkı sağlayacak

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz

Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynak 75 milyar doları geçiyor, hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yıl başına kadar tamamlayarak teslim etmek

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir

Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz

Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz

Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz

Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız

(OVP) Sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur