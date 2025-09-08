Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir
19:28 08.09.2025 (güncellendi: 20:27 08.09.2025)
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine yönelik mahkeme kararı ve sonrasında yaşananlara yönelik Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında olmadığını söyledi. Erdoğan 'Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'"Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh hali
Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır"
Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, okullardan vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa Çelik Kubbe de 86 milyona hizmet edecektir
Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız
(Akkuyu) Santral ülkemizi yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatından kurtaracak, yurt içi gayri safi hasılamıza 50 milyar dolar katkı sağlayacak
Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz
Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynak 75 milyar doları geçiyor, hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yıl başına kadar tamamlayarak teslim etmek
Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir
Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz
Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz
Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz
Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız
(OVP) Sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur
(Aile ve Gençlik Fonu) 2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya çıkartıyoruz
"(Aile ve Gençlik Fonu) 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz"
