MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir'de şehit olan polisler için mesaj: 'Esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır'

"Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum. İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.