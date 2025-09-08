Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/egm-duyurdu-10-kisi-gozaltina-alindi-1099201648.html
EGM duyurdu: 10 kişi gözaltına alındı
EGM duyurdu: 10 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 103 hesabın tespit edildiğini açıkladı. 39 kişi...
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 103 hesabın provokatif ve yanıltıcı içerikler paylaştığını belirledi. Tespit edilen hesaplardan 16’sının yurtdışı kaynaklı olduğu açıklandı.İşlemler sürüyorAçıklamada, 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 10 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise devam ettiği ifade edildi.Dezenformasyona karşı mücadeleEmniyet, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Açıklamada, kamu düzenini bozmayı hedefleyen sosyal medya faaliyetlerine karşı tespit ve işlem çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
EGM duyurdu: 10 kişi gözaltına alındı

17:12 08.09.2025
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 103 hesabın tespit edildiğini açıkladı. 39 kişi hakkında işlem başlatılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 103 hesabın provokatif ve yanıltıcı içerikler paylaştığını belirledi. Tespit edilen hesaplardan 16’sının yurtdışı kaynaklı olduğu açıklandı.

İşlemler sürüyor

Açıklamada, 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 10 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise devam ettiği ifade edildi.

Dezenformasyona karşı mücadele

Emniyet, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Açıklamada, kamu düzenini bozmayı hedefleyen sosyal medya faaliyetlerine karşı tespit ve işlem çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
