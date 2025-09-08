https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/egm-duyurdu-10-kisi-gozaltina-alindi-1099201648.html
EGM duyurdu: 10 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 103 hesabın provokatif ve yanıltıcı içerikler paylaştığını belirledi. Tespit edilen hesaplardan 16’sının yurtdışı kaynaklı olduğu açıklandı.İşlemler sürüyorAçıklamada, 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 10 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise devam ettiği ifade edildi.Dezenformasyona karşı mücadeleEmniyet, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Açıklamada, kamu düzenini bozmayı hedefleyen sosyal medya faaliyetlerine karşı tespit ve işlem çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
