CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto: Polis bina çevresinde bekleyişini sürdürüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atanması sonrasında dün akşamdan itibaren CHP'liler... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atadı. Tekin, yaptığı açıklamada pazartesi günü saat 12.00’de göreve başlayacağını bildirdi. CHP'lilerin dün akşamdan itibaren çağrı yaparak bina önünde toplanmaya başladı. Dün gece zaman zaman polisle arbede yaşanırken sabah saatleri itibariyle CHP'li milletvekilleri ve partililerin protestosu devam ediyor. Bölgede polis güvenlik önlemi alırken, zaman zaman gerginlik yaşanıyor.Barikat kurulduGürsel Tekin ve beraberindekilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmesi beklenirken CHP'lilerden oluşan bir grup bina önündeki barikatta beklemeye devam ediyor. Binanın önünde Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve CHP'li isimlerin, girişe çekilen aracın önünde bekleyişi sürüyor.Dün akşam ne oldu?CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından atanan Gürsel Tekin'in dün akşam binaya gideceği yönündeki beklenti partilileri harekete geçirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımında İstanbul İl Başkanlığına giden tüm yolların polis tarafından kapatıldığını duyurdu. Başarır, mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik ve arkadaşlarının bina içinde olduğunu belirtti.Gece il başkanlığına gitmek isteyen kalabalıkla çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.Bakan Yerlikaya: Her girişime karşı kararlılıkla gereği yapılacakİçişleri Bakanı Yerlikaya, dün akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine yönelik alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada mahkeme kararlarını yok saymanın, halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumak olduğunu ifade etti. Yerlikaya, devletin hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacağını belirtti.CHP lideri Özgür Özel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya yanıt olarak "Ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor" yorumunda bulundu.Gürsel Tekin: 12'de il başkanlığına gideceğimGürsel Tekin, yaptığı açıklamada Pazartesi günü saat 12.00’de il başkanlığı binasına giderek görevi devralacağını söyledi.Sosyal medyada paylaştığı videonun ardından İlke TV'ye konuşan Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim” dedi.

