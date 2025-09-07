https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/chp-lideri-ozel-mustafa-kemalin-partisinin-uyelerine-yakisan-sekilde-davranin-son-uyarimdir-1099177605.html

CHP lideri Özel: Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır

CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na yeni yönetim uygulamasına yönelik "Tarihi bir yanılgı... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak yorumladı. Akşam saatlerinden itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girişte polisin beklemesiyle ilgili konuşan Özel "Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun" dedi.Özgür Özel açıklmasına şöyle devam etti:Bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet eden Özel şunları ifade etti:

SON HABERLER

