CHP lideri Özel: Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır
CHP lideri Özel: Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır
CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na yeni yönetim uygulamasına yönelik "Tarihi bir yanılgı... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak yorumladı. Akşam saatlerinden itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girişte polisin beklemesiyle ilgili konuşan Özel "Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun" dedi.Özgür Özel açıklmasına şöyle devam etti:Bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet eden Özel şunları ifade etti:
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, gürsel tekin
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, gürsel tekin

CHP lideri Özel: Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır

23:17 07.09.2025 (güncellendi: 23:30 07.09.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA / CHP
Abone ol
CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na yeni yönetim uygulamasına yönelik "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak yorumladı.
Akşam saatlerinden itibaren CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girişte polisin beklemesiyle ilgili konuşan Özel "Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun" dedi.
Özgür Özel açıklmasına şöyle devam etti:
"CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında korkusuzca, 102 yıl önceki 105 yıl önceki azimle, kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız."
Bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet eden Özel şunları ifade etti:
"Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."
