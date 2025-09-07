https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rdif-baskani-dmitriyev-rusyaya-yonelik-saldirilar-ulkenin-zengin-dogal-kaynak-rezervleriyle-ilgili-1099177643.html
07.09.2025
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, küreselcilerin Rusya'ya yönelik saldırılarının ülkenin 75 trilyon dolarlık zengin doğal kaynak rezervleriyle ilgili olduğunu ifade etti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın doğal kaynak rezervleri açısından dünya birincisi olduğunu vurguladı.RDIF Başkanı, yaptığı paylaşımda en büyük doğal kaynak rezervleri bulunan ülkelerin bir listesini sunarak, şu açıklamayı paylaştı:
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, küreselcilerin Rusya'ya yönelik saldırılarının ülkenin 75 trilyon dolarlık zengin doğal kaynak rezervleriyle ilgili olduğunu ifade etti.
Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın doğal kaynak rezervleri açısından dünya birincisi olduğunu vurguladı.
RDIF Başkanı, yaptığı paylaşımda en büyük doğal kaynak rezervleri bulunan ülkelerin bir listesini sunarak, şu açıklamayı paylaştı:
Rusya, tahmini 75 trilyon dolarlık doğal kaynak hacmiyle dünyada bir numaradır. Bu nedenle küreselciler ve derin devlet tarafından sürekli saldırıya uğramaktadır. Rusya, ortak kaynak geliştirme konusunda önde gelen ülkelerle ortaklıklar kurmuştur ve yenilerini kurmaya devam edecek.