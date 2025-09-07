https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/rdif-baskani-dmitriyev-rusyaya-yonelik-saldirilar-ulkenin-zengin-dogal-kaynak-rezervleriyle-ilgili-1099177643.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya'ya yönelik saldırılar ülkenin zengin doğal kaynak rezervleriyle ilgili

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya'ya yönelik saldırılar ülkenin zengin doğal kaynak rezervleriyle ilgili

Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, küreselcilerin... 07.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, küreselcilerin Rusya'ya yönelik saldırılarının ülkenin 75 trilyon dolarlık zengin doğal kaynak rezervleriyle ilgili olduğunu ifade etti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın doğal kaynak rezervleri açısından dünya birincisi olduğunu vurguladı.RDIF Başkanı, yaptığı paylaşımda en büyük doğal kaynak rezervleri bulunan ülkelerin bir listesini sunarak, şu açıklamayı paylaştı:

