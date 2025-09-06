Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev: Putin ve Trump, Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyecek
RDIF Başkanı Dmitriyev: Putin ve Trump, Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyecek
RDIF Başkanı Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’ın küresel çatışmaları önleyerek Üçüncü Dünya Savaşı’nı engelleyeceğini dile getirdi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğini dile getirdi.Sosyal medya hesabında açıklama yapan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında bu görüşünü dile getirirken iki fotoğraf da paylaştı. İlk fotoğrafta, siyah-beyaz bir karede Sovyet lideri Josef Stalin, ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt ve Birleşik Krallık'ın eski Başbakanı Winston Churchill yer alıyor. Paylaşıma ayrıca Vladimir Putin ve Donald Trump'ın birlikte yer aldığı renkli bir fotoğraf da eklendi.
23:54 06.09.2025 (güncellendi: 23:58 06.09.2025)
Putin-Trump basın açıklaması
RDIF Başkanı Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’ın küresel çatışmaları önleyerek Üçüncü Dünya Savaşı’nı engelleyeceğini dile getirdi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin Başkanı Donald Trump’ın Üçüncü Dünya Savaşı’nı önleyeceğini dile getirdi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:

Stalin, Roosevelt ve Churchill İkinci Dünya Savaşı’nı kazandı. Putin ve Trump Üçüncü Dünya Savaşı’nı önleyecek.

Dmitriyev, X sosyal medya platformundaki paylaşımında bu görüşünü dile getirirken iki fotoğraf da paylaştı. İlk fotoğrafta, siyah-beyaz bir karede Sovyet lideri Josef Stalin, ABD’nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt ve Birleşik Krallık’ın eski Başbakanı Winston Churchill yer alıyor. Paylaşıma ayrıca Vladimir Putin ve Donald Trump’ın birlikte yer aldığı renkli bir fotoğraf da eklendi.
