https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/orban-putin-rusyayi-natonun-genislemesini-durduracak-kadar-guclendirdi-1097970571.html

Orban: Putin Rusya’yı NATO’nun genişlemesini durduracak kadar güçlendirdi

Orban: Putin Rusya’yı NATO’nun genişlemesini durduracak kadar güçlendirdi

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'nın NATO'nun genişlemesini engelleyebilecek güçte olduğunu belirtti. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T00:29+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ultrahang haber sitesine verdiği demeçte Rusya'nın Vladimir Putin'in devlet başkanlığı döneminde NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durduracak kadar güçlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Orban, 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğinden teorik olarak bahsetmenin mümkün olduğunu, ancak Batı dünyasının o zamanlar bunu yapmaktan ‘aciz’ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam ettti:Ukrayna'daki çatışmanın ana nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Orban, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Macaristan Başbakanı ayrıca, 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede önerdiği ‘tarihi anlaşmazlıkları erteleme’ kararının doğru olduğunu, bu sayede Rusya ve Macaristan'ın sadece enerjide değil diğer alanlarda da rasyonel bir ekonomik işbirliği kurmayı başardığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/orban-ukrayna-ab-uyeligi-icin-hazir-degil-1097846161.html

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