Orban: Putin Rusya’yı NATO’nun genişlemesini durduracak kadar güçlendirdi
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
© AP Photo / Denes Erdos
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Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'nın NATO'nun genişlemesini engelleyebilecek güçte olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ultrahang haber sitesine verdiği demeçte Rusya'nın Vladimir Putin'in devlet başkanlığı döneminde NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durduracak kadar güçlendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Macaristan'ın NATO'ya hızlı bir şekilde katılması gerektiğini savunuyordum(Macaristan 1999'dan bu yana NATO üyesi),çünkü Rusya hala zayıftı. ‘Eğer güçlenirse buna izin vermeyecektir. Dolayısıyla NATO ve Batılı ittifaklar ancak Ruslar kendilerini bunu durduracak kadar güçlü hissedene kadar doğuya doğru ilerleyebilirler’ diyordum.
Orban, 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğinden teorik olarak bahsetmenin mümkün olduğunu, ancak Batı dünyasının o zamanlar bunu yapmaktan ‘aciz’ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam ettti:
2008'de NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin tamamlandığını anladım. Rusya dengeyi koruyordu. Putin Rusya'yı güçlendirdi. Uzun vadede Rusya'yı hesaba katmak gerekiyor çünkü NATO'nun genişlemesini engelleyebilecek güçte.
Ukrayna'daki çatışmanın ana nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Orban, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Ukraynalılar, herhangi bir askeri ittifaka katılıp katılmamalarının kendilerine, yani Ukraynalılara bağlı olduğunu söylüyorlar çünkü ‘biz egemen bir devletiz’ diyorlar, bu gayet anlaşılır bir durum. Ruslar ise, ‘Bu böyle değil sevgili dostlar, belki siz buna karar verebilirsiniz, ama NATO'nun bize yaklaşmasına izin vermemek Rusya'nın güvenlik çıkarları açısından önemlidir. Dolayısıyla, egemenlik haklarınıza rağmen, NATO'ya katılmanıza izin vermeyeceğiz. Aksi takdirde, Ukrayna topraklarında güvenlik bölgeleri oluşturacağız’ diyorlar.
Macaristan Başbakanı ayrıca, 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede önerdiği ‘tarihi anlaşmazlıkları erteleme’ kararının doğru olduğunu, bu sayede Rusya ve Macaristan'ın sadece enerjide değil diğer alanlarda da rasyonel bir ekonomik işbirliği kurmayı başardığını kaydetti.
12 Temmuz, 21:39