Görevden uzaklaştırılmıştı: Gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu

07.09.2025

Hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.İlker Arslan neden görevden uzaklaştırıldı?Emniyet Genel Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verilmişti.Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.Yolsuzluk iddialarıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.İlker Arslan kimdir?1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan İlker Arslan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde başladığı görevini Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’daki farklı birimlerde sürdürdü. 2016-2021 arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı yaptı. 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı ve 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü oldu.

