https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/bakan-yerlikaya-ulkelerine-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1093171781.html
Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:18+0300
2025-01-29T15:18+0300
2025-01-29T15:18+0300
türkiye
ali yerlikaya
uluslararası göç örgütü (iom)
suriye
türkiye
içişleri bakanlığı
ülkesine dönen suriyeli sayısı
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Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" dedi. Türkiye'deki yabancı sayılarını açıkladıGöç Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen olduğunu belirtirken Türkiye'deki yabancı sayılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları ifade etti: "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. "81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndüTürkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde; 270 Mobil Göç Aracımız bulunuyor. Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar; 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken; Bugün bu oran yüzde2,8’e düştü." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/birlesmis-milletler-duyurdu-turkiyeden-suriyeye-donen-multeci-sayisi-belli-oldu-1093146796.html
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ali yerlikaya, uluslararası göç örgütü (iom), suriye, türkiye, içişleri bakanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı
ali yerlikaya, uluslararası göç örgütü (iom), suriye, türkiye, içişleri bakanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı
Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" dedi.
Türkiye'deki yabancı sayılarını açıkladı
Göç Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen olduğunu belirtirken Türkiye'deki yabancı sayılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:
"Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. "
81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü
Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık’tan bu yana; 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz Vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz."
Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor
2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde; 270 Mobil Göç Aracımız bulunuyor. Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar; 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken; Bugün bu oran yüzde2,8’e düştü." diye konuştu.