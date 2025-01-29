https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/bakan-yerlikaya-ulkelerine-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1093171781.html

Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T15:18+0300

2025-01-29T15:18+0300

2025-01-29T15:18+0300

türkiye

ali yerlikaya

uluslararası göç örgütü (iom)

suriye

türkiye

içişleri bakanlığı

ülkesine dönen suriyeli sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089447202_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_226229ece5861a04e072ac86a337c174.jpg

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" dedi. Türkiye'deki yabancı sayılarını açıkladıGöç Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen olduğunu belirtirken Türkiye'deki yabancı sayılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları ifade etti: "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. "81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndüTürkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişinin tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde; 270 Mobil Göç Aracımız bulunuyor. Mobil Göç Araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar; 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken; Bugün bu oran yüzde2,8’e düştü." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/birlesmis-milletler-duyurdu-turkiyeden-suriyeye-donen-multeci-sayisi-belli-oldu-1093146796.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, uluslararası göç örgütü (iom), suriye, türkiye, içişleri bakanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı