https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-muhimmat-ve-malzeme-depolari-vuruldu-1099157012.html

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat ve malzeme depoları vuruldu

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat ve malzeme depoları vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca düşman birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bildirildi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-06T12:57+0300

2025-09-06T12:57+0300

2025-09-06T13:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

kayıp

bilgilendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099156856_0:27:743:445_1920x0_80_0_0_05109417dea59fdab99990429702642d.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde toplam 1.340 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca 142 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını önlerken, Karadeniz Filosu güçleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hücumbotu imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1099135358.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, rus silahlı kuvvetleri, karadeniz filosu