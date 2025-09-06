Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat ve malzeme depoları vuruldu
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat ve malzeme depoları vuruldu
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca düşman birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bildirildi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde toplam 1.340 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca 142 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını önlerken, Karadeniz Filosu güçleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hücumbotu imha etti.
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna ordusunun mühimmat ve malzeme depoları vuruldu

12:57 06.09.2025
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca düşman birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde toplam 1.340 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir tank dahil olmak üzere 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mühimmat ve malzeme depolarını, ayrıca 142 farklı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını önlerken, Karadeniz Filosu güçleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hücumbotu imha etti.
