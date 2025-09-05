Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1099135358.html
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşimin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Markovo köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla bir yoğun ve dört grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bombardımanlar sonucunda, Ukrayna'nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri üsleri, uzun menzilli İHA imalathane ve depoları, cephanelikler, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 9 bin 320 askerini daha yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşimin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Markovo köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.
Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla bir yoğun ve dört grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.
Bombardımanlar sonucunda, Ukrayna'nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri üsleri, uzun menzilli İHA imalathane ve depoları, cephanelikler, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Son bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 9 bin 320 askerini daha yitirdi.