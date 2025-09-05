https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1099135358.html

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

05.09.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşimin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Markovo köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla bir yoğun ve dört grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bombardımanlar sonucunda, Ukrayna'nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, ulaşım ve liman altyapı tesisleri, askeri üsleri, uzun menzilli İHA imalathane ve depoları, cephanelikler, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 4 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 9 bin 320 askerini daha yitirdi.

