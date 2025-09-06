Bilinçsiz ağrı kesici kullanımında büyük tehlike: Ölüme kadar gidebilir

"Parasetamol yüksek dozda alındığında karaciğer başta olmak üzere böbreklerde de kalıcı hasar bırakabilir. İbuprofen ise mide kanaması, ülser, böbrek hasarı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu ilaçların bilinçsiz kullanımı organ hasarı, ilaç etkileşimleri ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Benzer şekilde 'doğal' veya 'bitkisel' olduğu düşünülen takviyeler de sanıldığı kadar masum değildir. İçerdikleri aktif bileşenlerin standardize edilmemiş olması, kalite kontrol sorunları ve ilaçlarla etkileşim potansiyeli, ciddi toksik etkilere yol açabilir."