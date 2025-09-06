Bilinçsiz ağrı kesici kullanımında büyük tehlike: Ölüme kadar gidebilir

Türkiye
Reçetesiz satılan ve bilinçsizce kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların ciddi organ hasarlarına hatta ölüme bile neden olabileceğini belirten Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ecem Fatma Karaman, herkesi uyardı. Herkesin kullandığı ilaçlara dikkat Bu ilaçların reçetesiz olarak satıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Ecem Fatma Karaman, özellikle reçetesiz satılan ilaç ve takviyelerin güvenli olduğu yönündeki yaygın inanışın halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu kaydederek şunları dile getirdi:
Reçetesiz satılan ve bilinçsizce kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların ciddi organ hasarlarına hatta ölüme bile neden olabileceğini belirten Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ecem Fatma Karaman, herkesi uyardı.

Herkesin kullandığı ilaçlara dikkat

Bu ilaçların reçetesiz olarak satıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Ecem Fatma Karaman, özellikle reçetesiz satılan ilaç ve takviyelerin güvenli olduğu yönündeki yaygın inanışın halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu kaydederek şunları dile getirdi:
"Parasetamol yüksek dozda alındığında karaciğer başta olmak üzere böbreklerde de kalıcı hasar bırakabilir. İbuprofen ise mide kanaması, ülser, böbrek hasarı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu ilaçların bilinçsiz kullanımı organ hasarı, ilaç etkileşimleri ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Benzer şekilde 'doğal' veya 'bitkisel' olduğu düşünülen takviyeler de sanıldığı kadar masum değildir. İçerdikleri aktif bileşenlerin standardize edilmemiş olması, kalite kontrol sorunları ve ilaçlarla etkileşim potansiyeli, ciddi toksik etkilere yol açabilir."
