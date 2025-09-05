https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/turk-ve-cinli-bilim-insanlari-meme-kanserini-yavaslatan-ilaci-buldu-bnt323-1099148674.html
Türk ve Çinli bilim insanları meme kanserini yavaşlatan ilacı buldu: BNT323
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech, Çinli ortaklarıyla meme kanserini yavaşlatmayı başardı.BioNTech ve Duality ortaklığında yapılan açıklamada Çin’de yürütülen Faz III denemesinin, HER2-pozitif ve artık cerrahi olarak çıkarılamayan meme kanseri hastalarında ilerlemesiz sağkalım hedefini karşıladığı belirtildi.Analist Sushila Hernandez, “Bu, BioNTech’in önemli bir Faz III onkoloji programında birincil hedefi karşılayan ilk denemesi; bu gerçekten heyecan verici” dedi. Hernandez, ABD ve Avrupa Birliği’nde potansiyel onaylara zemin hazırlayabilecek küresel Faz III verilerini de merakla beklediğini ekledi.
Biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ortakları Duality Biologics, belirli bir meme kanseri türüne karşı geliştirdikleri hassas ilaç BNT323'le yapılan geç evre klinik denemesinin, hastalığın ilerlemesini yavaşlatma hedefine ulaştığını açıkladı.
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech, Çinli ortaklarıyla meme kanserini yavaşlatmayı başardı.
BioNTech ve Duality ortaklığında yapılan açıklamada Çin’de yürütülen Faz III denemesinin, HER2-pozitif ve artık cerrahi olarak çıkarılamayan meme kanseri hastalarında ilerlemesiz sağkalım hedefini karşıladığı belirtildi.
Analist Sushila Hernandez, “Bu, BioNTech’in önemli bir Faz III onkoloji programında birincil hedefi karşılayan ilk denemesi; bu gerçekten heyecan verici” dedi. Hernandez, ABD ve Avrupa Birliği’nde potansiyel onaylara zemin hazırlayabilecek küresel Faz III verilerini de merakla beklediğini ekledi.