https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/turk-ve-cinli-bilim-insanlari-meme-kanserini-yavaslatan-ilaci-buldu-bnt323-1099148674.html

Türk ve Çinli bilim insanları meme kanserini yavaşlatan ilacı buldu: BNT323

Türk ve Çinli bilim insanları meme kanserini yavaşlatan ilacı buldu: BNT323

Sputnik Türkiye

Biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ortakları Duality Biologics, belirli bir meme kanseri türüne karşı geliştirdikleri hassas ilaç BNT323'le yapılan geç evre... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T21:47+0300

2025-09-05T21:47+0300

2025-09-05T21:47+0300

dünya

meme

meme kanseri

meme protezi

meme kanseri

meme büyümesi

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

biontech

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/0c/1043209478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c60808151843b06c5f66a40768be3e1.jpg

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in şirketi BioNTech, Çinli ortaklarıyla meme kanserini yavaşlatmayı başardı.BioNTech ve Duality ortaklığında yapılan açıklamada Çin’de yürütülen Faz III denemesinin, HER2-pozitif ve artık cerrahi olarak çıkarılamayan meme kanseri hastalarında ilerlemesiz sağkalım hedefini karşıladığı belirtildi.Analist Sushila Hernandez, “Bu, BioNTech’in önemli bir Faz III onkoloji programında birincil hedefi karşılayan ilk denemesi; bu gerçekten heyecan verici” dedi. Hernandez, ABD ve Avrupa Birliği’nde potansiyel onaylara zemin hazırlayabilecek küresel Faz III verilerini de merakla beklediğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/tehlikenin-farkinda-misiniz-pasif-sigara-dumanina-maruz-kalma-meme-kanserine-yakalanma-riskini-1098917265.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meme, meme kanseri, meme protezi, meme kanseri, meme büyümesi, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, biontech , biontech yan etkileri, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi