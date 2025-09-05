https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/vergi-odemedigini-kabul-etmisti-ingiltere-basbakan-yardimcisi-angela-rayner-istifa-etti-1099140127.html
'Vergi ödemediğini' kabul etmişti: İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
'Vergi ödemediğini' kabul etmişti: İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Konut Bakanı Angela Rayner, ikinci evi için yeterli damga vergisi ödemediğini kabul ederek görevlerinden ayrıldığını açıkladı... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Konut Bakanı Angela Rayner, ikinci evi için yeterli damga vergisi ödemediğini kabul ederek görevinden istifa etti. Rayner ayrıca İşçi Partisi'nin seçilmiş lider yardımcılığı görevinden de ayrıldığını duyurdu.İkinci evi için yeterli vergi ödemediğini kabul ettiRayner'ın istifası, İşçi Partisi lideri ve Başbakan Sir Keir Starmer'ın danışmanı Sir Laurie Magnus'un hazırladığı raporun ardından geldi. Rayner, bu hafta başında kendisini etik soruşturmasına yönlendirmişti.Hove, East Sussex'te satın aldığı ikinci evi üzerinden daha az vergi ödediğini kabul eden Rayner, medyada çıkan haberlerde 40 bin sterlinlik bir eksik ödeme olduğu iddiasının ardından yeniden hukuki danışmanlık aldı. Yeni raporda bu evin ikinci ev olarak sayılması gerektiği belirtildi.İstifa mektubunda, ailesinin yaşadığı baskının artık dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen Rayner, "Doğru miktarda vergi ödemekten başka bir niyetim yoktu. Ancak uzman tavsiyesi almamak en büyük hatam oldu" ifadelerini kullandı.Bu gelişmeyle birlikte Rayner'ın siyasetteki geleceği belirsizliğe girerken, İşçi Partisi içinde yeni bir lider yardımcısı seçimi gündeme gelecek.Starmer başlangıçta yardımcısını savunmuştuİngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rayner'ın satın aldığı sahil kenarındaki evi için eksik emlak vergisi ödediğini itiraf etmesinin ardından başbakan yardımcısını desteklemişti. Çarşamba günü basın toplantısında soruları yanıtlayan Starmer, yardımcısının yanında olmaktan 'çok gurur duyduğunu' söyleyerek Rayner'ın kendisini etik soruşturmasına yönlendirmesinin doğru şey olduğunu belirtmişti.
i̇ngiltere
east sussex
'Vergi ödemediğini' kabul etmişti: İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
14:34 05.09.2025 (güncellendi: 14:43 05.09.2025)
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Konut Bakanı Angela Rayner, ikinci evi için yeterli damga vergisi ödemediğini kabul ederek görevlerinden ayrıldığını açıkladı. İşçi Partisi’nin lider yardımcılığı görevinden de istifa eden Rayner, ailesine yüklenen baskının 'dayanılmaz' hale geldiğini söyledi.
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Konut Bakanı Angela Rayner, ikinci evi için yeterli damga vergisi ödemediğini kabul ederek görevinden istifa etti. Rayner ayrıca İşçi Partisi’nin seçilmiş lider yardımcılığı görevinden de ayrıldığını duyurdu.
İkinci evi için yeterli vergi ödemediğini kabul etti
Rayner’ın istifası, İşçi Partisi lideri ve Başbakan Sir Keir Starmer’ın danışmanı Sir Laurie Magnus’un hazırladığı raporun ardından geldi. Rayner, bu hafta başında kendisini etik soruşturmasına yönlendirmişti.
Hove, East Sussex’te satın aldığı ikinci evi üzerinden daha az vergi ödediğini kabul eden Rayner, medyada çıkan haberlerde 40 bin sterlinlik bir eksik ödeme olduğu iddiasının ardından yeniden hukuki danışmanlık aldı. Yeni raporda bu evin ikinci ev olarak sayılması gerektiği belirtildi.
İstifa mektubunda, ailesinin yaşadığı baskının artık dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen Rayner, “Doğru miktarda vergi ödemekten başka bir niyetim yoktu. Ancak uzman tavsiyesi almamak en büyük hatam oldu” ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeyle birlikte Rayner’ın siyasetteki geleceği belirsizliğe girerken, İşçi Partisi içinde yeni bir lider yardımcısı seçimi gündeme gelecek.
Starmer başlangıçta yardımcısını savunmuştu
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rayner'ın satın aldığı sahil kenarındaki evi için eksik emlak vergisi ödediğini itiraf etmesinin ardından başbakan yardımcısını desteklemişti. Çarşamba günü basın toplantısında soruları yanıtlayan Starmer, yardımcısının yanında olmaktan 'çok gurur duyduğunu' söyleyerek Rayner'ın kendisini etik soruşturmasına yönlendirmesinin doğru şey olduğunu belirtmişti.