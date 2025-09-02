Türkiye
İngiltere Prensesi Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
İngiltere Prensesi Diana’nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
31 Ağustos 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın son sözlerini, olay yerine ilk ulaşan itfaiyeci Xavier Gourmelon... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
12:37 02.09.2025
31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın son sözlerini, olay yerine ilk ulaşan itfaiyeci Xavier Gourmelon yıllar sonra açıkladı. Diana'nın bilinci açıktı ve yardım beklerken söylediği dört kelime tarihe geçti: "Tanrım, ne oldu?"
36 yaşındaki İngiltere Prensesi Diana, 28 yıl önce sevgilisi Dodi Fayed ile birlikte paparazzilerden kaçmaya çalışırken Paris'teki Pont de l'Alma tünelinde feci bir kazaya karıştı.
Şoför Henri Paul'ün kontrolünü kaybetmesiyle araç, önce başka bir araca ardından da tüneldeki beton direğe çarptı. Çarpışma sonucu Diana, Dodi Fayed ve şoför Paul hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan tek kişi Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones oldu.

İlk yardım anı ve Diana'nın son sözleri

Kaza yerine ilk ulaşanlardan biri olan itfaiyeci Xavier Gourmelon, Diana'yı tanıyamadığını ve onu sadece "arabanın arka koltuğundaki sarışın kadın" olarak gördüğünü anlattı. Gourmelon, Diana'nın bilincinin açık olduğunu, elini tuttuğunu ve sakinleştirmeye çalıştığını söyledi. O sırada Diana, tarihe geçen şu dört kelimeyi dile getirdi:

"Tanrım, ne oldu?"

Kısa süre sonra kalp krizi geçiren Diana'ya müdahale edildi. Gourmelon kalp masajı yaptığını ve kısa süreliğine yeniden nefes aldığını aktardı. Ancak ağır iç yaralanmaları nedeniyle Diana, kaldırıldığı Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İtfaiyecinin anlattıkları

İngiliz basınına konuşan Gourmelon, o geceyi asla unutamadığını belirterek şunları söyledi:
"Kalp masajı yaptım ve yeniden nefes almaya başladı. O an hayatını kurtardığımı sandım. Ambulansa bindirilirken hâlâ yaşıyordu. Ancak daha sonra hastanede öldüğünü öğrendim. Çok üzücüydü. O an kiminle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum; sadece ambulansa bindirildiğinde bir sağlık görevlisi bunun Prenses Diana olduğunu söyledi."
Prenses Diana'nın ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi Kensington Sarayı önünde çiçekler bırakarak yas tuttu. Diana'nın ölümünden ve mutsuz yaşamından kraliyet ailesi sorumlu tutuldu. 6 Eylül 1997'de düzenlenen cenaze töreni ise televizyonlardan yaklaşık 2.5 milyar kişi tarafından izlendi ve tarihe geçti.
