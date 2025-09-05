Türkiye
SON DAKİKA | Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/nikaha-gec-kalan-cifti-otobus-soforu-yetistirdi-sofor-sahitlik-de-yapti-1099149520.html
Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı
Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalan Namık Kar ve Hacer Gevaş çiftine özel halk otobüsü şoförü Ömer Ulubey yardım etti. Çifti nikah salonuna... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T22:42+0300
2025-09-05T22:42+0300
türki̇ye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
bursa valiliği
bursa belediyesi
i̇negöl
otobüs
otobüs şöförü
otobüs durağı
nikah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099149203_0:408:1536:1272_1920x0_80_0_0_09ac0f286b034197a1b666523b2eb3aa.jpg
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilginç ve unutulmaz bir nikah hikayesi yaşandı.Evlilik yolunda ilk adımlarını atmak için nikah salonuna gitmek üzere yola çıkan Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, çeşitli sebeplerle gecikince nikah saatine yetişemeyeceklerini fark etti. Bu sırada yolda karşılaştıkları özel halk otobüsünü durduran çift, şoför Ömer Ulubey’den yardım istedi. Durumu öğrenen Ulubey, güzergahını değiştirerek çifti hızla nikah salonuna ulaştırdı. Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı; genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Ulubey’i nikah şahidi olmaya davet etti. Teklifi geri çevirmeyen şoför, çiftin mutluluğuna şahitlik ederek bu anı daha da unutulmaz kıldı.Nikah salonunda davetliler yaşananları alkışlarla karşılarken, Ulubey, “Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur” ifadelerini kullandı. Damat Namık Kar ise, “Allah’a şükür şoför abimiz yardımımıza yetişti, bizi hem salona ulaştırdı hem de şahidimiz oldu. Bu anı ömür boyu unutmayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mehmet-ali-erbil-6nci-kez-evlendi-nikah-sahidi--serdar-ortac-uyuya-kaldigi-icin-gidemedi-1098908816.html
türki̇ye
bursa
i̇negöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099149203_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_f2e46ada926dc5d282869daa824b959e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, i̇negöl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, nikah, resmi nikah, nikah şahidi
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, i̇negöl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, nikah, resmi nikah, nikah şahidi

Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı

22:42 05.09.2025
© AA / Harun ŞekerliOtobüs
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AA / Harun Şekerli
Abone ol
Bursa’nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalan Namık Kar ve Hacer Gevaş çiftine özel halk otobüsü şoförü Ömer Ulubey yardım etti. Çifti nikah salonuna yetiştiren Ulubey, sürpriz bir şekilde nikah şahidi de oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilginç ve unutulmaz bir nikah hikayesi yaşandı.
Evlilik yolunda ilk adımlarını atmak için nikah salonuna gitmek üzere yola çıkan Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, çeşitli sebeplerle gecikince nikah saatine yetişemeyeceklerini fark etti. Bu sırada yolda karşılaştıkları özel halk otobüsünü durduran çift, şoför Ömer Ulubey’den yardım istedi.
Durumu öğrenen Ulubey, güzergahını değiştirerek çifti hızla nikah salonuna ulaştırdı. Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı; genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Ulubey’i nikah şahidi olmaya davet etti. Teklifi geri çevirmeyen şoför, çiftin mutluluğuna şahitlik ederek bu anı daha da unutulmaz kıldı.
Nikah salonunda davetliler yaşananları alkışlarla karşılarken, Ulubey, “Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur” ifadelerini kullandı. Damat Namık Kar ise, “Allah’a şükür şoför abimiz yardımımıza yetişti, bizi hem salona ulaştırdı hem de şahidimiz oldu. Bu anı ömür boyu unutmayacağız” dedi.
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
TÜRKİYE
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi: Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için katılamadı
29 Ağustos, 09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала