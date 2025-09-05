https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/nikaha-gec-kalan-cifti-otobus-soforu-yetistirdi-sofor-sahitlik-de-yapti-1099149520.html

Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı

Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı

Sputnik Türkiye

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalan Namık Kar ve Hacer Gevaş çiftine özel halk otobüsü şoförü Ömer Ulubey yardım etti. Çifti nikah salonuna... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T22:42+0300

2025-09-05T22:42+0300

2025-09-05T22:42+0300

türki̇ye

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

bursa valiliği

bursa belediyesi

i̇negöl

otobüs

otobüs şöförü

otobüs durağı

nikah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099149203_0:408:1536:1272_1920x0_80_0_0_09ac0f286b034197a1b666523b2eb3aa.jpg

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilginç ve unutulmaz bir nikah hikayesi yaşandı.Evlilik yolunda ilk adımlarını atmak için nikah salonuna gitmek üzere yola çıkan Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, çeşitli sebeplerle gecikince nikah saatine yetişemeyeceklerini fark etti. Bu sırada yolda karşılaştıkları özel halk otobüsünü durduran çift, şoför Ömer Ulubey’den yardım istedi. Durumu öğrenen Ulubey, güzergahını değiştirerek çifti hızla nikah salonuna ulaştırdı. Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı; genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Ulubey’i nikah şahidi olmaya davet etti. Teklifi geri çevirmeyen şoför, çiftin mutluluğuna şahitlik ederek bu anı daha da unutulmaz kıldı.Nikah salonunda davetliler yaşananları alkışlarla karşılarken, Ulubey, “Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur” ifadelerini kullandı. Damat Namık Kar ise, “Allah’a şükür şoför abimiz yardımımıza yetişti, bizi hem salona ulaştırdı hem de şahidimiz oldu. Bu anı ömür boyu unutmayacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mehmet-ali-erbil-6nci-kez-evlendi-nikah-sahidi--serdar-ortac-uyuya-kaldigi-icin-gidemedi-1098908816.html

türki̇ye

bursa

i̇negöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, bursa büyükşehir belediyesi, bursa valiliği, bursa belediyesi, i̇negöl, otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, nikah, resmi nikah, nikah şahidi