Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı
Nikaha geç kalan çifti otobüs şoförü yetiştirdi: Şoför şahitlik de yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalan Namık Kar ve Hacer Gevaş çiftine özel halk otobüsü şoförü Ömer Ulubey yardım etti. Çifti nikah salonuna... 05.09.2025
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilginç ve unutulmaz bir nikah hikayesi yaşandı.
Evlilik yolunda ilk adımlarını atmak için nikah salonuna gitmek üzere yola çıkan Namık Kar ve Hacer Gevaş çifti, çeşitli sebeplerle gecikince nikah saatine yetişemeyeceklerini fark etti. Bu sırada yolda karşılaştıkları özel halk otobüsünü durduran çift, şoför Ömer Ulubey’den yardım istedi.
Durumu öğrenen Ulubey, güzergahını değiştirerek çifti hızla nikah salonuna ulaştırdı. Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı; genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Ulubey’i nikah şahidi olmaya davet etti. Teklifi geri çevirmeyen şoför, çiftin mutluluğuna şahitlik ederek bu anı daha da unutulmaz kıldı.
Nikah salonunda davetliler yaşananları alkışlarla karşılarken, Ulubey, “Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur” ifadelerini kullandı. Damat Namık Kar ise, “Allah’a şükür şoför abimiz yardımımıza yetişti, bizi hem salona ulaştırdı hem de şahidimiz oldu. Bu anı ömür boyu unutmayacağız” dedi.