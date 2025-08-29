https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mehmet-ali-erbil-6nci-kez-evlendi-nikah-sahidi--serdar-ortac-uyuya-kaldigi-icin-gidemedi-1098908816.html
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi: Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için katılamadı
09:34 29.08.2025 (güncellendi: 09:35 29.08.2025)
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile Yeniköy’deki evinin bahçesinde evlendi. 68 yaşındaki sanatçının 6’ncı evliliğinde çocukları yanındaydı. Nikah şahidi olması beklenen Serdar Ortaç ise uyuyakaldığı için törene katılamadı. Erbil, Ortaç’a sert sözlerle tepki gösterdi.
Türk televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlendi. Çift, dün akşam Yeniköy’deki evinin bahçesinde sade bir nikah töreni gerçekleştirdi.
Nikah törenine Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra yakın dostları katıldı. Aile bireylerinin mutlulukları dikkat çekti.
Serdar Ortaç nikaha katılamadı
Evliliğin en dikkat çeken detayı ise Serdar Ortaç oldu. Nikah şahidi olması beklenen ünlü şarkıcı, uyuyakaldığı için törene katılamadı.
Mehmet Ali Erbil bu duruma tepki göstererek, “Maneviyat yok onda. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız... Ve yalnız kalacak” ifadelerini kullandı.