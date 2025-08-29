Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi: Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için katılamadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mehmet-ali-erbil-6nci-kez-evlendi-nikah-sahidi--serdar-ortac-uyuya-kaldigi-icin-gidemedi-1098908816.html

Türk televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlendi. Çift, dün akşam Yeniköy’deki evinin bahçesinde sade bir nikah töreni gerçekleştirdi.Aileden destek geldiNikah törenine Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra yakın dostları katıldı. Aile bireylerinin mutlulukları dikkat çekti.Serdar Ortaç nikaha katılamadıEvliliğin en dikkat çeken detayı ise Serdar Ortaç oldu. Nikah şahidi olması beklenen ünlü şarkıcı, uyuyakaldığı için törene katılamadı.Mehmet Ali Erbil bu duruma tepki göstererek, “Maneviyat yok onda. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız... Ve yalnız kalacak” ifadelerini kullandı.

