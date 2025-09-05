Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/hatayda-salca-operasyonu-tarim-bakanligi-6-ton-domates-posasini-imha-etti-1099128328.html
Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti
Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay'daki gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi ve 6 ton salçanın imha edildiğini açıkladı. Domates posası ve salça görünümünde 36... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T09:50+0300
2025-09-05T11:16+0300
türki̇ye
salça
tarım ve orman bakanlığı
imha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099128169_0:92:558:406_1920x0_80_0_0_4e06c0438b53c03839b8a01f45a96639.png
Birçok yerel ürünün tüketiciye ulaştığı kentlerden biri olan Hatay'da Tarım Bakanlığı salça operasyonu düzenledi. Denetimlerde çeşitli katkılarla salça yaptığı belirlenen işletmelerin ürünleri imha edildi.Hatay'da salça imhasıTarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kasapta-hayret-verici-duzenek-odadan-odaya-binadan-binaya-gecis-taze-et-gizli-bolmeden-disari-1099088185.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/limonlarda-pestisit-cikti-dubaiye-gonderilen-tonlarca-limon-imha-edildi-1094211157.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099128169_0:39:558:458_1920x0_80_0_0_aa5f8d1c0d624ac1273f93852b1c5571.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
salça, tarım ve orman bakanlığı, imha
salça, tarım ve orman bakanlığı, imha

Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti

09:50 05.09.2025 (güncellendi: 11:16 05.09.2025)
salça imhası
salça imhası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay'daki gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi ve 6 ton salçanın imha edildiğini açıkladı. Domates posası ve salça görünümünde 36 ton ürün de muhafazaya alındı.
Birçok yerel ürünün tüketiciye ulaştığı kentlerden biri olan Hatay'da Tarım Bakanlığı salça operasyonu düzenledi. Denetimlerde çeşitli katkılarla salça yaptığı belirlenen işletmelerin ürünleri imha edildi.
Kıyma makinesinde gizli düzenek: Bozuk et yedirmişler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
TÜRKİYE
Kasapta hayret verici düzenek, odadan odaya binadan binaya geçiş: Taze et gizli bölmeden dışarı gidiyor bozuk geliyor
Dün, 11:30

Hatay'da salça imhası

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.
Limonlarda pestisit - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
TÜRKİYE
Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi
5 Mart, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала