Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti

Birçok yerel ürünün tüketiciye ulaştığı kentlerden biri olan Hatay'da Tarım Bakanlığı salça operasyonu düzenledi. Denetimlerde çeşitli katkılarla salça yaptığı belirlenen işletmelerin ürünleri imha edildi.Hatay'da salça imhasıTarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.
09:50 05.09.2025 (güncellendi: 11:16 05.09.2025)
