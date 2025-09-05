https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/hatayda-salca-operasyonu-tarim-bakanligi-6-ton-domates-posasini-imha-etti-1099128328.html

Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti

Hatay'da salça operasyonu: Tarım Bakanlığı 6 ton domates posasını imha etti

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay'daki gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi ve 6 ton salçanın imha edildiğini açıkladı. Domates posası ve salça görünümünde 36... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T09:50+0300

2025-09-05T09:50+0300

2025-09-05T11:16+0300

türki̇ye

salça

tarım ve orman bakanlığı

imha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099128169_0:92:558:406_1920x0_80_0_0_4e06c0438b53c03839b8a01f45a96639.png

Birçok yerel ürünün tüketiciye ulaştığı kentlerden biri olan Hatay'da Tarım Bakanlığı salça operasyonu düzenledi. Denetimlerde çeşitli katkılarla salça yaptığı belirlenen işletmelerin ürünleri imha edildi.Hatay'da salça imhasıTarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki gıda denetimlerinde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanarak salça üretimi yapan bir işletmenin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kasapta-hayret-verici-duzenek-odadan-odaya-binadan-binaya-gecis-taze-et-gizli-bolmeden-disari-1099088185.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/limonlarda-pestisit-cikti-dubaiye-gonderilen-tonlarca-limon-imha-edildi-1094211157.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

salça, tarım ve orman bakanlığı, imha