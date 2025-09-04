https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kasapta-hayret-verici-duzenek-odadan-odaya-binadan-binaya-gecis-taze-et-gizli-bolmeden-disari-1099088185.html

Kasapta hayret verici düzenek, odadan odaya binadan binaya geçiş: Taze et gizli bölmeden dışarı gidiyor bozuk geliyor

Kasapta hayret verici düzenek, odadan odaya binadan binaya geçiş: Taze et gizli bölmeden dışarı gidiyor bozuk geliyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tüketim tarihi geçen ürün satan kasap kapatılarak para cezası uygulandı. Kasaptaki kıyma makinesi düzeneği ise görenleri... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Gaziantep'te tüketim tarihi geçmiş ürünleri kıyma makinesi düzeneği ile müşteriye veren işletme mühürlendi.Temiz et çekmiyor, tarihi geçmiş ürünleri çekiyorŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şahinbey Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte "et bankası" isimli iş yerini denetlediklerini belirtti.'Et bankası'nda akıl almaz düzenek: Odadan odaya gizli borularMüşterinin seçtiği et, kıyma makinesinin arkasındaki borudan diğer çalışana veriliyor. Yine farklı bir gizli bölmeden de taşlıklı ya da gıdaya uygun olmayan et müşteriye sunuluyor.Sürgülü kapılı gizli odalar: Bozuk etleri başka binaya kaçırmaya çalıştılarDenetleme ekiplerinin baskınında ise iş yeri çalışanları yine önceden hazırladıkları düzenekle merdivenle başka bir binaya da bozuk etleri taşımaya çalıştı.Sürgülü bir kapının arkasında uzun süre ekiplere kapıyı açmayan çalışanlar bozuk etleri kaçırmaya çalıştı.'İzin vermeyeceğiz'Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp çekmeden gizli bölmeye ayırıp, bozulmuş ve pis etleri makinede çekerek vatandaşımıza satan iş yeri belediyemiz tarafından kapatılmış, para cezası uygulanmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın sağlığıyla oynanmasına, vicdansızlara asla ve asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Mehmet Tahmazoğlu tarafından paylaşılan görüntülerde, zabıta ekiplerinin kıyma makinesini yan tarafa çektiğinde duvarda bir bölme bulunması, kıyma makinesinin altına yapılan düzenek, tarihi geçmiş, satışa uygun olmayan etler ve ürünler ile işletmenin kapatılması yer alıyor.

