https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/limonlarda-pestisit-cikti-dubaiye-gonderilen-tonlarca-limon-imha-edildi-1094211157.html

Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi

Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T12:28+0300

2025-03-05T12:28+0300

2025-03-05T13:35+0300

türki̇ye

limon

pestisit

tarım ve orman bakanlığı

dubai

i̇mha

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Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi.Limonlarda pestisit bulunduTarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/pestisit-tespit-edilen-55-ton-limon-imha-edildi-pestisit-nedir-zararlari-nelerdir-1093528919.html

türki̇ye

dubai

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