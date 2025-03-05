https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/limonlarda-pestisit-cikti-dubaiye-gonderilen-tonlarca-limon-imha-edildi-1094211157.html
Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi
Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T12:28+0300
2025-03-05T12:28+0300
2025-03-05T13:35+0300
türki̇ye
limon
pestisit
tarım ve orman bakanlığı
dubai
i̇mha
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Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi.Limonlarda pestisit bulunduTarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/pestisit-tespit-edilen-55-ton-limon-imha-edildi-pestisit-nedir-zararlari-nelerdir-1093528919.html
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Limonlarda pestisit çıktı: Dubai'ye gönderilen tonlarca limon imha edildi
12:28 05.03.2025 (güncellendi: 13:35 05.03.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi.
Limonlarda pestisit bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."