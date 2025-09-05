BTK: Elektronik imza veri havuzunun hacklendiği iddiaları asılsız

"e-İmza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi BTK bünyesinde tutulmamaktadır. ESHS ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir.

Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir.

Ayrıca Türkiye’de bulunan tüm e-imzalara ait bilgiler, (BTK ya da e-Devlet Kapısı dahil) toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmamaktadır.

Bilindiği üzere, siber güvenlik alanında yanıltıcı ve yanlış bilgilerin yayılması, toplumda endişe, korku ve panik oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca elektronik imza gibi Türkiye'nin dijital sistemlerinin temelini oluşturan ve güven hizmeti olarak adlandırılan bu hizmetlerin güvenirliğini sarsıcı nitelikte algı yaymak, toplumda yıkıcı etkilere sahip olmaktadır."