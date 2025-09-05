Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-tahliye-edildi-1099118510.html
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, ara... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094021668_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7149a2f350a9bde8a0dab3c001127bb4.jpg
Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, ara kararını açıklayarak görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesine hükmetti.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi

00:14 05.09.2025 (güncellendi: 00:24 05.09.2025)
© Fotoğraf : Beykoz BelediyesiAlaattin Köseler
Alaattin Köseler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Fotoğraf : Beykoz Belediyesi
Abone ol
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, ara kararını açıklayarak sanıkların serbest bırakılmasına hükmetti.
Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşması bugün görüldü.
Mahkeme, ara kararını açıklayarak görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesine hükmetti.
