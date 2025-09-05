https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-tahliye-edildi-1099118510.html
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, ara... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T00:14+0300
2025-09-05T00:14+0300
2025-09-05T00:24+0300
türki̇ye
türkiye
alaattin köseler
beykoz
beykoz adliyesi
beykoz belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094021668_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7149a2f350a9bde8a0dab3c001127bb4.jpg
Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, ara kararını açıklayarak görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/ysk-chpnin-kongre-basvurusunu-gorusmek-uzere-yarin-1430da-toplanacak-1099115240.html
türki̇ye
beykoz
beykoz adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094021668_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3df277f3f262dace5816429a8867d29f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, alaattin köseler, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi
türkiye, alaattin köseler, beykoz, beykoz adliyesi, beykoz belediyesi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
00:14 05.09.2025 (güncellendi: 00:24 05.09.2025)
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, ara kararını açıklayarak sanıkların serbest bırakılmasına hükmetti.
Beykoz Belediyesi davasının ilk duruşması bugün görüldü.
Mahkeme, ara kararını açıklayarak görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesine hükmetti.