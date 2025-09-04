https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/ysk-chpnin-kongre-basvurusunu-gorusmek-uzere-yarin-1430da-toplanacak-1099115240.html
YSK, CHP'nin kongre başvurusunu görüşmek üzere yarın 14.30'da toplanacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı 'tam kanunsuzluk' başvurusunu... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP, İstanbul'da Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı 'tam kanunsuzluk' başvurusunda bulundu. CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının 'hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı' olduğunu ileri sürdü.Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin tam kanunsuzluk teşkil ettiği belirtildi.Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istendi.CHP'nin başvurusunda kongre iptallerinin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nın 'tam kanunsuzluk' yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istendi.Yüksek Seçim Kurulu yarın 14.30'da söz konusu başvuruya ilişkin bir araya geldi.
