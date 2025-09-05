https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/avrupa-komisyonu-putinin-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-aciklamasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1099149398.html

Avrupa Komisyonu: Putin'in Ukrayna'nın AB’ye katılımına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Komisyonu: Putin'in Ukrayna'nın AB’ye katılımına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Pinho, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T22:41+0300

2025-09-05T22:41+0300

2025-09-05T22:39+0300

dünya

avrupa komisyonu

rusya

vladimir putin

ukrayna

avrupa birliği

peter szijjarto

ab

macaristan

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e767d5920cb5300d0b60cd79a1f2149.jpg

Euractiv haber sitesinin aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğu” yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Pinho “Başkan Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadıkları yönündeki açıklmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğunu belirterek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu açıklamasına rağmen Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılımını desteklemediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/putinin-mesajlari-ne-anlama-geliyor-ukrayna-yonetimin-mesruiyeti-tartismaya-aciliyor-1099135663.html

rusya

ukrayna

avrupa birliği

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa komisyonu, rusya, vladimir putin, ukrayna, avrupa birliği, peter szijjarto, ab, macaristan, nato