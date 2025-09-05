https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/avrupa-komisyonu-putinin-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-aciklamasini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1099149398.html
Avrupa Komisyonu: Putin'in Ukrayna'nın AB’ye katılımına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e767d5920cb5300d0b60cd79a1f2149.jpg
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Pinho, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Euractiv haber sitesinin aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğu” yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Pinho “Başkan Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadıkları yönündeki açıklmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun meşru bir tercih olduğunu belirterek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu açıklamasına rağmen Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılımını desteklemediğini belirtmişti.